媽祖顯靈？「祂請我來幫你」救阿嬤一命 香燈腳淚曝神蹟

白沙屯拱天宮媽祖。翻攝自臉書



白沙屯拱天宮媽祖進香進入第4天，鑾轎昨（4/14）日上午8時10分行經彰化縣北斗鎮，沿途信眾隨行祈福，過程中也再度傳出感人事蹟。一名香燈腳分享自身經歷，回憶去年進香期間獲得一名資深香燈腳「員林邱大哥」協助，不僅轉達媽祖旨意，還給予關鍵符咒，最終竟在數月後救了阿嬤一命，今年更在茫茫人海中再度找到對方，讓他直呼「有如大海撈針」。

原PO在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文指出，去年進香時，他曾跪地等待媽祖鑾轎，想「跟媽祖換花」為阿嬤祈福，希望阿嬤身體健康平安，「我跪在那邊等著媽祖來，要跟媽祖換花為阿嬤祈福，希望阿嬤身體健康平安。」當時他情緒潰堤、淚流滿面，再次睜開眼時，一名大哥蹲在他面前，對他說：「你說的話，媽祖已經聽到了，祂請我來幫你。」

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原PO表示，該名大哥說，由於媽祖要趕往朝天宮，可能來不及讓他完成換花儀式，但媽祖已經將花加持好，帶回家同樣能祈福。隨後大哥拿出一張蓋有拱天宮媽祖聖印的符咒（大哥僅有三張），叮囑若阿嬤遇到困難或危險，只要呼請媽祖娘娘，將符咒壓在枕頭下或隨身攜帶，便能救命。

原PO提到，當時並不知道這張符咒會派上用場，直到去年7月，阿嬤突發急性腎衰竭，醫生表示需緊急洗腎，否則相當危險，「我哭到不行很擔心」。情急之下，他想起這張符咒，立刻回家取出，點香下跪祈求後帶往醫院。沒想到原本要洗腎的阿嬤突然好轉，連醫生也覺得神奇，順利出院。

他感動表示，「神奇的是在阿嬤還沒發生事情，媽祖已經派這個大哥前來協助，給了我信物解救阿嬤」，讓他相當感恩。今年再度參與進香時，在有如大海撈針的情況下，竟真的在人海中再次找到「員林邱大哥」，讓他直呼是「多麼美好的時刻」，感謝媽祖與有緣人。

貼文曝光後，有香燈腳留言指出，「這位彰化大哥是很資深的香燈腳，跟隨媽祖很多很多年了。」原PO也回應已聯繫上對方，得知大哥已走了30幾年。其他網友則紛紛留言祝福阿嬤身體健康，並讚嘆媽祖神威顯赫。

除此之外，這次進香途中也發生另一段感人畫面。媽祖鑾轎行經彰化市時，一名身穿黑衣的母親抱著生病的孩子跪在鑾轎前方，原本前進中的鑾轎緩緩停下，周圍人群自動退開，騰出空間讓母親靠近鑾轎。她抱著孩子低聲祈求，並將孩子的小手貼在轎上，鑾轎靜靜停留約5分鐘，感動在場信眾。

今年白沙屯媽祖進香報名人數高達46萬3588人，創下歷史新高，預估共有百萬香燈腳隨行，行程預計16日上午11時抵達雲林北港，20日下午4時10分回宮，並於5月1日凌晨開爐。

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