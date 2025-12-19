【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮策畫「阿里山神旅行抵嘉」推廣嘉義山海觀光，邀請「台澎金馬海神媽祖」首次來到阿里山，縣長翁章梁今（19）日下午在奮起湖車站旁的祈福區寫下歡迎媽祖駕到的祝福，會同觀光署長陳玉秀、奉天宮董事長何達煌參拜後，隨著媽祖搭上林鐵栩悅號，民眾簇擁車旁揮手相送，形成信仰與文化交織的旅遊新名片。

▲媽祖首搭林鐵「栩悅號」阿里山迎曙光，翁章梁接駕祈福。

媽祖神尊一路從奮起湖出發至阿里山，並由翁章梁等人接駕於受鎮宮舉行安座儀式，預計明天一早在阿里山祝山觀日平台祈福看日出，盼傳達福嵎啟程，迎曦納福的意涵。

阿管處安排六大主題活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」，並表示「阿里山神旅行抵嘉」不僅是宗教信仰的盛典，更是振興觀光產業的重要契機，藉由媽祖的庇佑，為當地觀光注入新動力，並吸引遊客親身體驗獨特的自然景觀和豐富的文化底蘊，從而為地方經濟注入可持續成長的動力。

六大主題活動包括「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」及「山城老街．竹語寄福」特色活動，囊括祈福遶境、定點鑽轎、千人平安宴等獨特盛會。

此外，為讓更多遊客輕鬆規劃阿里山的旅遊行程，阿管處也將於阿里山easy go電商平台上架「媽祖走過的遊程」，並推出一系列專屬的觀光行程，更便捷掌握媽祖的祈福路徑及阿里山的特色景點。

翁章梁說，台灣近年面對極端氣候與各種挑戰，民眾心中難免不安，信仰在此時扮演著安定人心的重要力量，這次邀請「台澎金馬海神媽祖」搭乘阿里山小火車登山，不僅是歷史性的一刻，更代表我們誠心向神明祈求消災解厄、庇佑台灣風調雨順、國泰民安，也祝福嘉義這片土地平安順遂。

翁章梁也說，嘉義縣明年三月即將迎來全國矚目的重大盛事2026台灣燈會，也特別藉由這次祈福，誠心向媽祖祈求籌備、舉辦一切順利。