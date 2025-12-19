媽祖首搭「栩悅號」！海神媽祖登阿里山迎曙光祈福

阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮攜手舉辦「阿里山神旅行抵嘉」活動，今(19)日上午在嘉義市北門車站舉行隆重登車儀式。交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀與奉天宮董事長何達煌等人，恭請台澎金馬「海神媽祖」登上林鐵「栩悅號」觀光列車，啟程前往阿里山，並將與來自嘉義縣18鄉鎮、超過20尊神明會合，預計20日清晨於阿里山祝山觀日平台舉行祈福儀式，迎接日出。

媽祖出遊。（圖／中天新聞）

登車儀式於上午九點展開，吸引不少信眾到場送行，現場氣氛熱烈。陳世凱表示，許多神明過去未曾搭乘火車，更遑論林鐵觀光列車，以此次參與的金門媽祖為例，雖曾搭船與飛機，但搭火車仍是首次體驗。他指出，眾神上山不僅具有遶境祈福的意義，也期盼吸引遊客跟隨神明足跡上山旅遊，前往祝山迎接曙光，進一步帶動國內觀光。

廣告 廣告

「媽祖遊阿里山」活動，特別邀請澎湖、金門等地媽祖共襄盛舉。（圖／中天新聞）

何達煌則表示，感謝各界協助促成此次「媽祖遊阿里山」活動，特別邀請澎湖、金門等地媽祖共襄盛舉，象徵跨海連心的祈福之旅，並祈願在媽祖庇佑下，民眾平安健康、事業順利。

「阿里山神旅行抵嘉」活動為期四天，自12月19日至22日。（圖／中天新聞）

「阿里山神旅行抵嘉」活動為期四天，自12月19日至22日。首日自嘉義北門站出發，搭乘栩悅號前往奮起湖與阿里山車站；第二日清晨前往祝山迎曙光，並巡禮番路鄉隙頂、竹崎鄉石棹及阿里山鄉樂野；第三日前往梅山鄉太和、瑞里與瑞豐地區；最後一日將至梅山鄉圓潭、太興與太平雲梯舉行鑽轎祈福，並於阿里山遊客中心舉辦「平安宴」，為活動畫下句點。

栩悅號。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

大樂透頭獎保證1億！3生肖受財神偏愛 躺著爽接錢

桃園機場啟用違停監控 明年4/1臨停逾時最高罰1200

桂冠湯圓「DINOTAENG聯名」限定開賣！全聯、超商湯圓優惠出爐