媽祖「神蹟太狂」幫賺大錢！她「10年砸500萬」搶斗首

生活中心／江姿儀報導



進入2025最後一個月，不少人都會點光明燈、安太歲為家人祈福、消災解厄，農曆新年前後各大廟宇都會湧現人潮，大批信眾搶點光明燈。位於彰化縣的鹿港天后宮香火鼎盛，根據觀光署統計，去年（2024年）前來朝聖者破百萬人次。鹿港天后宮斗首燈「財運亨通斗」價格高居全國之冠，點亮這盞燈一年要價50萬。據《自由時報》報導，9年來這盞斗首燈都是由同1位虔誠信徒點走，她打算明年續點，連續10年共斥資500萬元，超狂原因曝光。





廣告 廣告

鹿港天后宮「50萬光明燈」全台最貴！她「10年豪砸500萬」搶斗首原因曝光

彰化鹿港天后宮「財運亨通斗」斗首燈1盞50萬，為全台最貴光明燈。（圖／翻攝自鹿港天后宮臉書）

年關將至，全台灣各大宮廟陸續開始受理點燈業務，其中被稱為「全台最貴光明燈」的彰化鹿港天后宮「財運亨通斗」燈再次成為焦點。這盞斗首一年要價50萬元，象徵財運旺盛，價格昂貴卻格外搶手，每到歲末年初總吸引眾多信眾關注。根據《自由時報》報導，鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶指出，9年來斗首登都是由高姓信徒奪下，明年她打算繼續點燈，創下連續10年豪出500萬元的壯舉。

鹿港天后宮「50萬光明燈」全台最貴！她「10年豪砸500萬」搶斗首原因曝光

9年來這盞斗首燈都是由同1位虔誠信徒點走，且她打算明年續點，連續10年共斥資500萬元。（圖／翻攝自鹿港天后宮臉書、鹿港天后宮YouTube）

鹿港天后宮總幹事透露，高姓信徒從事營造業，點燈後事業發展順遂、財運亨通，讓她認為相當靈驗，於是年年砸50萬獲得媽祖庇佑。不過今年她卻反常未順利拿下多個標案，後來那些標案因種種因素而停擺，她才驚覺冥冥之中媽祖相助。颱風強襲花蓮時，她派出公司人力、機具協助救災，完成善舉後她連續兩次夢到媽祖，親赴天后宮參拜，又接到標案。媽祖一路以來助她躲過賠錢、幫她賺大錢，實在是「太神了」，因此她決定明年繼續點燈。此外，昨（1日）廟方於臉書公告預約2026年祈福點燈時間，將於本月20日上午8時開跑，還提醒明年（丙午年）犯太歲的生肖「馬、鼠、兔、雞」要安太歲保平安。



《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：鹿港天后宮「50萬光明燈」全台最貴！她「10年豪砸500萬」搶斗首原因曝光

更多民視新聞報導

「粉紅超跑」停駕亞東醫院賜福 溫馨畫面曝光！

老夫妻「砸190萬爽玩」GG了 「600萬退休金」竟不夠花！

于朦朧爆「下體遭吃」！疑「暴瘦站不穩」新畫面曝

