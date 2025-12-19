媽祖、觀音坐鎮糖廠？揭密糖廠百年守護神

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

你相信嗎？在高雄橋頭糖廠這座百年遺址裡，竟然供奉著觀音！從日治時期傳承至今，不僅守護著台灣重要產業，更陪伴無數糖廠員工安身立命。此外，不僅橋頭糖廠有觀音坐鎮，嘉義蒜頭糖廠裡更是有著配天宮媽祖在守護。這次就跟著主持人的腳步，帶大家一同走進糖廠鐵道、日式宿舍，以及鮮少人知道的「糖廠神明信仰圈」吧！

蒜頭糖廠五分車。（圖／寶島神很大）

節目一開始，大堡跟曾甜就先搭上可愛到不行的五分車。雖然叫「五分車」，可不是五分鐘抵達，而是因為車體及行駛速度僅是一般火車的「五分之一」。沿著軌道緩緩前行，兩旁的甘蔗田、百年宿舍區一一現身。這裡保留了日本時期完整的建築與農業地景，彷彿一秒穿越回昭和年代。而這趟旅程，也將通往糖廠裡最神祕的信仰之地。

糖廠配天宮。（圖／寶島神很大）

在糖廠最早期，因為由日本人管理，理論上應該不可能允許「在糖廠拜神」。但根據糖廠配天宮委員表示，約在民國二十幾年，糖廠內十分不平靜，於是便向日本人提出請朴子配天宮媽祖過來庇佑糖廠，因此「糖廠媽祖」就在蒜頭糖廠落腳，陪著大家度過最辛苦的年代，這份信仰，就這樣在糖廠裡默默延續至今。

糖廠配天宮媽祖金尊。（圖／寶島神很大）

除了媽祖，更讓人驚訝的是──高雄橋頭糖廠的核心守護神，竟然是觀音！糖廠創立於1901年，第一任社長鈴木藤三郎為了安定日本來台的技師員工，也希望整個製糖工廠運作順利，特別打造了一座仿自日本奈良藥師寺東院堂的一尊觀音佛像。這尊佛像承載了日本、台灣文化的交融，也成了糖廠信仰中心。時至今日，不僅退休員工會來參拜，許多在地居民也視觀音為守護地方的重要神明。觀音像典雅莊重，具有高度藝術價值，更象徵糖廠文化跨越百年的共融精神。

橋頭糖廠觀音佛像。（圖／寶島神很大）

此外，說到橋頭糖廠，很多人第一個想到的一定是「古早味冰棒」。但你知道嗎？冰棒包裝上竟然也印著「聖觀音」！將信仰融入日常，也保留糖廠從業者最深的敬意。於是，「吃冰」竟也成為走進糖廠文化的一種方式。

橋頭糖廠的聖觀音古早味祈福冰棒。（圖／寶島神很大）

從五分車、日式宿舍，到糖廠裡的媽祖與觀音，糖廠承載的不只是產業歷史，更是百年來工人、技師、家眷共同生活的精神場域。信仰讓大家在艱難的製糖歲月裡互相倚靠，也讓這座工業遺址多了溫度。糖廠可能停工，但守護這片土地的神明從未離開。走進糖廠，你會發現：這裡的每一寸土地、每一片蔗葉，都藏著神明陪伴台灣人的故事。

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

