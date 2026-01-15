「媽祖」陳亭妃有多強？單兵擊退嫡系林俊憲 Cheap曝過往1舉動：難怪能吸引中間選民

民進黨2026台南市長初選民調今（15）日公布，最終由立委陳亭妃贏過立委林俊憲，將代表民進黨角逐台南市長大位。外界起初多認為總統賴清德嫡系的林俊憲，在各方人士輔選奧援下，應該能順利出線，沒想到卻出局。對此，百萬網紅Cheap在臉書發文表示，陳亭妃會出線是贏在基層實力太強大。Cheap也透露過往陳亭妃的1個小舉動，直言「難怪能吸到中間選民的票」。

民進黨此次2026台南市長初選民調，是委託中央黨部、山水、精湛3家機構進行調查，民調結果最終由立委陳亭妃以平均60.8557%的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%。



廣告 廣告

對此，Cheap表示，幾乎全台南立委和市議員都挺林俊憲，又是賴清德的嫡系大弟子，而反觀「媽祖」陳亭妃只有立委王世堅和前總統阿扁2人支持，怎麼都覺得林俊憲應該蠻強的吧？結果「媽祖」陳亭妃還是贏了。

陳亭妃基層實力強大 勤跑地方比下林俊憲上政論節目

「為什麼陳亭妃會贏？」Cheap直言，​陳亭妃在台南的基層實力太強了，自己之前去台南演講，周日的早上，陳亭妃堂堂一個大立委，還特別跑來坐在台下聽10分鐘，難怪能吸到中間選民的票。



Cheap說，台南人都知道，陳亭妃3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，地方跑得比誰都勤，而林俊憲就給人「比較懶」的評價，也不是真的懶，是他比較愛上政論節目，會操作網路議題，但台南人喜歡政治人物在巷口說話，而不是在電視上講話，陳亭妃這種無孔不入的勤奮，是林俊憲這種走「精英、抱大腿」路線的人，很難抗衡的。

​Cheap認為，2026台南市長選戰，他認為謝龍介應該是沒機會了，但得票率不會只有15%那麼慘。如果是林俊憲出線，他渾身打點，謝龍介或許有機會一搏，而現在唯一的奇蹟，大概就是綠營分裂，但政治很現實的，本命區不能丟，新潮流再怎麼不爽，大概也只能含淚支持，先恭喜「媽祖」陳亭妃了。



更多風傳媒報導

