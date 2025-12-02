媽被詐騙執迷不悟！信用破產繼續借錢 他崩潰：撐不下去

一名網友因為家人身陷詐騙騙局幾乎崩潰。（示意圖／東森新聞）





詐騙十分惱人，但家中有被詐騙集團洗腦的家人源源不絕地將財務投向詐騙集團更讓人崩潰。有名網友在網路上崩潰寫下媽媽身陷詐騙騙局的經歷，文末絕望地問道，能夠把媽媽強制送醫嗎？他真的累到快撐不下去。

一名網友在爆料公社發文求助，他的媽媽從今年5月起被詐騙，除了繼承的遺產都被騙光，還去辦信貸、房屋增貸來滿足詐騙集團，經過家人的了解，媽媽是被感情詐騙加上投資詐騙的組合陷阱騙到了，根據原po初步統計，媽媽至少已經被詐騙了近千萬，並且在銀行體系已經信用破產。

原po痛苦地說，媽媽依舊執迷不悟，他與妹妹、爸爸到處打聽債務整合，說好如何幫媽媽分攤還款，隔天又收到媽媽同事的消息，媽媽又去找同事借錢說要幫助「俄羅斯軍人買機票回國」，還要幫「俄羅斯軍人」養女兒。

不只如此，原po和家人帶媽媽去報警的時候，媽媽在警局還在幫詐騙集團捏造身分，說是大學同學，警察也不斷拿教材給媽媽看，告訴她這些都是詐騙，結果媽媽一邊看一邊刪除怕被原po看見的訊息，當天花了4個小時在警局勸導媽媽根本都是白費力氣。

壓倒原po的最後一根稻草則是近日先有自稱房仲的人打到家裡，問媽媽是否有要賣房子，之後又發現媽媽又去借信貸，讓原po十分崩潰，求助網友問說「我媽看起來還沒醒，請問當事人不願意的話，家人能報警或強制送醫嗎？真的好累...快撐不下去」。

