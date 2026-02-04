媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..

謝依珊旁白：

爸，哥哥今天要結婚了

如果你還在，應該也會跟媽媽一樣開心吧

只是這十二年來，媽媽真的好辛苦喔…

廣告 廣告

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

這個家幸福曾在 父親離世後媽媽獨力扶養兒子女兒

謝依珊回憶，小時候的家原本熱鬧又幸福，爸爸、媽媽、哥哥總是笑聲不斷。但五歲那年，爸爸生病離世，幸福戛然而止。從那天起，媽媽成了家裡唯一的支柱。她沒有時間悲傷，因為孩子要照顧、生活要繼續。更殘酷的是，幾年後，為了幫媽媽分擔家計、半工半讀的哥哥，在二十歲那年遭遇嚴重車禍，昏迷不醒。醫師坦言，能不能醒來，沒人敢保證。



謝依珊旁白：

我以為幸福會永遠停在那個畫面裡

也以為爸爸的懷抱會一直都在

五歲那年，爸爸生病離開了我們

從那天起，媽媽獨自撐起整個家

爸爸走的那天，媽媽的天崩了

而當哥哥出車禍時，媽媽的地也裂了

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

哥哥七年後復健成功喊一聲媽 她緊抱兒子痛哭流涕

十八天後，哥哥奇蹟似地睜開眼睛，卻不會說話、不會走路，甚至認不出家人。面對情緒失控、暴躁哭鬧的孩子，媽媽沒有退縮，只是輕聲說了一句：「沒關係，我再重新教你一次。」接下來的七年，她用無數個不眠的夜晚，陪兒子復健、學說話、重新站起來。直到那一天，哥哥終於開口喊了一聲「媽」，她抱著他痛哭，那不是悲傷，而是終於看見希望的眼淚。

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

兒子娶回美嬌娘重拾人生 單親媽笑中藏淚問天上的老公

七年的時間，哥哥一步一步走回人生的軌道，也走到了今天的婚禮紅毯上。婚宴現場，媽媽紅著眼眶說：「我先生不能到現場，很可惜，但我相信，他在天上一定很開心。」一句話，讓全場安靜，也讓所有人看見，一個家庭如何在傷痛中重生。女兒在心裡對爸爸低語：「爸，哥哥今天結婚了。如果你還在，一定也會跟媽媽一樣開心吧。」



對孩子來說，媽媽的名字，早已不只是身分證上的三個字。那是一種在命運最殘酷時，仍選擇不放手的力量。她不是英雄，卻撐起了一整個家。她的名字，不只是「安祝」，她的名字，叫「勇敢」。

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

PS：《她的名字叫勇敢》。獲得教育部國教署第七屆【「大聲說『孝』心連結」電影比賽第一名。

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

媽，你的名字叫勇敢！單親媽媽面對夫死子車禍險成植物人的【天崩地裂】，苦熬七年等到兒子奇蹟康復結婚，在婚宴上說：【我先生不能來，但我相信他在天上一定也很開心。】一番話逼哭在場所有人。（圖／翻攝自《她的名字叫勇敢》YT）

更多三立新聞網報導

她早在2005年寫下答案：翻開蝴蝶飛了，看懂大S徐熙媛深藏對具俊曄的愛

獨家／具俊曄製作大S雕像幕後過程催淚曝光 「因為愛情如死之堅強」

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月 雨中追思畫面惹淚

SJ始源快閃台灣一天追思大S！搭廉航回韓國「險錯過飛機」 首發聲了

