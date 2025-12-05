嫁作曲家尪2年！32歲女星喜迎愛女出生 曬小腳ㄚ：世界上最可愛的

娛樂中心／蔡佩伶報導

酉奈平安收下女兒。（圖／翻攝自IG）

32歲女星酉奈以韓國女子團體AOA的主唱身分出道，在2024年初低調跟作曲家姜正勳完婚，然而，結婚近兩年的酉奈日前宣布喜訊，透露女兒已經平安順產，並在社群中曬出寶寶的小手跟腳ㄚ，與網友一同分享喜悅。

酉奈在7月初證實懷孕，如今她在上個月27日生下女兒，只見酉奈曝光寶寶的手腳，開心迎接寶寶誕生到這個世界，並喊話女兒是世界上珍貴且最可愛的，初為人母的喜悅藏不住。

酉奈11月底迎接愛女出生。（圖／翻攝自IG）

其實，酉奈自從2021年與經紀公司合約到期之後，便不再續約且退團，如今不僅成為人妻、人母，而她的老公姜正勳身分也不簡單，曾替ITZY、TWICE等韓團操刀歌曲，據悉當時酉奈擔任和聲角色，兩人才因此相識相戀。

酉奈初為人母喜悅藏不住。（圖／翻攝自IG）

