嫁來台灣不是當奴才！李新喊「我是來登基的」沈世朋交財政大權：給她安全感
藝人夫妻沈世朋與李新近日登上《明星算算鍋》，分享相差16歲的婚姻生活。節目中，李新一句「我當然是來登基的」笑翻全場，而沈世朋也大方坦承，婚後將家中財政大權交給妻子管理，只希望讓遠嫁來台的她擁有足夠安全感。
相差16歲仍甜蜜如昔
節目中回憶兩人相識過程時，沈世朋坦言，第一次看到李新照片就被外貌吸引，當時38歲的他得知對方只有22歲，而且還在念書，更讓他印象深刻，李新則笑說，自己一開始根本沒打算理會對方，甚至遲遲不願加聯絡方式，但沈世朋持續主動聯繫、積極追求，最終成功打動芳心。
15年婚姻靠細節維繫
談到婚後最讓自己感動的地方，李新透露，沈世朋一直都是個相當細心的人。冬天時會先把被窩吹暖，等她洗完澡上床時能立刻感受到溫暖，外出用餐時，也總是把最好吃的部分先留給她，自己最後才開始吃。她直言，這些看似微不足道的生活細節，反而才是維持婚姻長久的重要原因。
「我貪圖的不是存摺，是信任」
節目中在談到家庭財務分配時，沈世朋表示，由於兩人認識不久便決定結婚，加上李新遠嫁來台，自己希望給予足夠安全感，因此婚後便將家中經濟大權交給妻子掌管。
李新則霸氣回應：「我貪圖的不是那個存摺，不是錢，是信任。」，接著更語出驚人表示：「我這麼遠嫁過來是幹嘛？我當然是來登基的！我是來登基的，難道我過來當奴才的嗎？」幽默發言讓現場笑成一片。
命理師點出婚姻最大危機
節目中，命理師詹惟中分析兩人命盤時指出，兩人的婚姻其實相當穩定，真正需要注意的反而是「財務糾紛」，他認為許多夫妻最容易因金錢問題翻臉，但沈世朋早已把財政大權交給另一半，等於提前化解潛在衝突。
另一方面，星座靈數專家艾莉絲則表示，兩人因年齡差與個性互補，反而能在相處中持續學習與成長，屬於緣分相當深厚的一對。
佳偶變怨偶往往不是大事？
針對婚姻經營，艾莉絲提醒，一段關係最怕「裝沒事」，當問題長期被忽略、情緒持續累積，最後往往會引爆更大的衝突。詹惟中也建議，夫妻相處應適度降低對物質與生活條件的過高期待，避免因房子、車子或金錢壓力增加摩擦，才能讓感情走得更長久。
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