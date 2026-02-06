嫁入豪門就是殺很大 《弒婚遊戲：2度開局》嘲諷為富不仁

薩瑪拉威明（左）從第一集一路逃到第二集，堪稱苦命第一名；凱瑟琳紐頓（右）這回也加入戰局，變成姊妹大逃殺。（20世紀影業提供）

2019年黑色虐殺電影《弒婚遊戲》（Ready or Not），獲得一片好評，也見識到新銳導演新銳導演麥特貝提內里奧爾平（Matt Bettineli-Olpin）與泰勒吉列特（Tyler Gillett）的功力，火速被挖角連拍兩部《驚聲尖叫》。現在他們終於帶著《弒婚遊戲：2度開局》（Ready or Not: Here I Come）回歸，繼續諷刺豪門婚姻的虛偽、為富不仁，還有殺很大！

《弒婚遊戲》描述嫁入豪門的新娘葛蕾絲，必須在新婚之夜，面對最大的考驗，就是跟家族成員進行一場你死我活的追殺遊戲，才能證明自己有本事進入這個家。經過一番搏鬥，葛蕾絲幹掉了全部的對手，豪宅也燒個精光，看著滿目瘡痍，面對上門的警消，她只是沒好氣地說：「這就叫做結婚。」

《弒婚遊戲：2度開局》從諷刺豪門為富不仁，一口氣升級到各大家族的權力鬥爭。（20世紀影業提供）

《弒婚遊戲：2度開局》緊接著上集的結尾，葛蕾絲依舊得面對充滿荒誕、血腥卻又充滿黑色幽默的生存遊戲。這次連她妹妹也被捲入，姊妹只能相依為命，面對各大家族的追殺；而這場遊戲的賭注已不再只是豪門家產，各大家族的贏家將能掌控全世界的權力。

好久不見的伊利亞伍德，這次化身逃殺遊戲的主持人。（20世紀影業提供）

除了苦命的女主角薩瑪拉威明（Samara Weaving），繼續扮演被追著跑的葛蕾絲以外，還有許多出乎意料的演員加入，包括《是誰搞的鬼》女星莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）、《魔戒三部曲》「佛羅多」伊利亞伍德（Elijah Wood）、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton），甚至還有時不時就會露臉、過戲癮的恐怖片大導演大衛柯能堡（David Cronenberg），讓這場生死遊戲全面翻倍，不僅有血漿四濺的虐殺鏡頭，更有盛大的爆破場面。

《弒婚遊戲：2度開局》預告

