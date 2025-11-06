嫁入Givenchy家族的韓裔女孩鄭多惠！不撞款婚紗&婚戒選擇，品牌是這些
今年8月，時裝屋Givenchy家族後裔Sean Taffin de Givenchy迎娶了愛情長跑7年的戀人Jung Dahye鄭多惠。兩人2018年在大學的派對上相識，當年靦腆的Sean Taffin de Givenchy靠著朋友一旁的鼓勵，羞澀地像鄭多惠要了電話，如愛情電影般的浪漫故事就此展開……！
Givenchy家族的新成員-- 韓裔女孩鄭多惠
訂婚造型
有別你我印象中豪門家族會全身穿上知名精品品牌，從｢北方哈佛｣麥基爾大學McGill University畢業的鄭多惠，在造型的選擇上更為知性、低調。從訂婚造型說起，Sean Taffin de Givenchy和鄭多惠2024在紐約訂婚，鄭多惠選的是一件來自Khaite的交叉領口的杏白色洋裝，瑪莉珍跟鞋來自Manolo Blahnik，梳著簡單的低髮髻，經典素雅。
婚戒品牌
訂婚戒則來自Sean Taffin de Givenchy叔叔James de Givenchy的珠寶品牌Taffin，Taffin最大的特色在於把陶瓷和珠寶結合，Sean為鄭多惠選了一顆梨形的鑽石，搭配了清水藍的戒圍，不落俗套的設計細節，同時帶有西方婚禮something new與something blue的祝福意義。
婚紗介紹
鄭多惠找上同為韓裔美籍的設計師Andrew Kwon為她量身打造命定白紗。Andrew Kwon的風格帶有韓系的清新、脫俗氣質，在曲線、紡紗的堆疊拿捏得恰到好處，簡約的同時又能自帶夢幻濾鏡。鄭多惠選擇用鑽石細鍊和珍珠耳環做為點綴，正如她所敘述心目中的完美婚禮範本：「雋永、經典而且要很法式！」
