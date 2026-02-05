嫁具俊曄大S已「吃不下、走不動」韓綜揭他悉心照料

大S剛嫁給具俊曄時，身體狀況已不理想，不僅食慾不振，連行動都相當吃力。（圖／翻攝自大S臉書）





女星大S（徐熙媛）於2025年春節期間在日本病逝，至今已滿一年。南韓節目《生離死別的秘密》特別製作專題，回顧她與丈夫具俊曄的戀愛歷程。不過節目指出，兩人的新婚生活並不如外界想像般甜蜜，大S剛結婚時身體狀況已不理想，不僅食慾不振，連行動都相當吃力。

大S嫁具俊曄時身體就亮紅燈

節目內容提到，大S與具俊曄重逢時，健康狀況其實早已亮起警訊。主持人張度練在節目中形容，當時的大S相當虛弱，幾乎無法正常進食，也缺乏體力活動，與外界對於新婚生活的印象形成明顯落差。

針對大S健康惡化的可能原因，南韓耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）在節目中分析，大S在懷第二胎期間曾出現癲癇發作與妊娠毒血症，再加上本身有心臟病史，身體負擔相當沉重。當時為了保住性命緊急剖腹，術後一度昏迷長達10天，這些經歷都讓她的身體機能逐漸走下坡。

此外，李樂俊指出，大S在日本身體不適時曾嘗試以泡溫泉方式舒緩疲勞，但熱水可能使血管擴張、增加肺部血管壓力，若本身已有肺部發炎情況，恐提高急性心衰竭或肺水腫的風險。他也提到，服用退燒藥雖能讓體溫下降、症狀看似改善，但有時可能掩蓋身體正在對抗感染的警訊。因此，在多重健康因素交織之下，使大S在這次感冒期間身體承受更大壓力，最終不幸身亡。

具俊曄經常赴大S墓前陪伴

節目同時描述具俊曄在婚後對大S的照顧。具俊曄除了會用心準備飲食，希望幫助大S恢復體力外。小S也曾爆料，只要大S一開口撒嬌，具俊曄就會用公主的方式，把大S抱到各個地方，就連上廁所也是。大S離世後，具俊曄也經常帶著早餐，前往金寶山的墓園探望，並透過平板電腦播放她的照片，以自己的方式表達思念，相關畫面也引起大批觀眾關注。



