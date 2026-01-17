嫁台男要挑老弱殘病？外籍妻跟同鄉分享「擇偶標準」尪聽了嚇到提離婚

社會中心／陳弘逸報導

外籍妻子私下跟同鄉分享嫁台灣男子的條件，「要挑老弱殘病的，才能加速獲取財富」。（示意圖／PIXABAY）

台灣男子阿國5年前娶外籍女子阿菲（化名）結婚，妻子曾因用不實文件申請來台遭禁止入境；4年後解除境管，再度來台同居，丈夫發現兩人生活習慣、觀念、個性都不同，跟同鄉私下聊天提及「嫁給台灣男生，要挑老弱殘病的，才能加速獲取財富」，這句話讓阿國嚇壞，向法院訴請離婚獲准。

判決指出，男子阿國（化名）2021年4月27日跟外籍女子阿菲（化名）結婚，但女方曾因用不實文件申請獲得來台簽證，遭禁止入境，直到婚後第4年才解除境管。

妻子再度來台，真丈夫阿國重逢時，男方想查證女方高中及大學的學歷證明及先前被遣返等資料，都遭拒絕，因此懷疑她的背景，進一步追查，才知女方僅有國中畢業。

兩人在台同居時，生活習慣、觀念、個性都不同，且妻子每天往外跑，一星期只有3天在家，在家時也不跟男方親人互動，跟同鄉友人聊天甚至提及嫁給台灣男生，要挑老弱殘病的，才能加速獲取財富」，這句話讓阿國嚇壞。

直到2024年，妻子被不詳陌生男子開車載走，並到工廠工作跟姊妹同住，此舉讓阿國受不了，無奈向法院訴請離婚。

審理期間，妻子阿菲都未到場，也沒有提出任何聲明或陳述，因此法官堪信，阿國主張為真實。

法官認為，夫妻未能共同生活，女方棄丈夫不顧，違背同居義務婚姻信任基礎薄弱，互信、互諒、互愛基石無存，無恩愛情義可言，情分已盡，已構成婚姻難以維持重大事由，因此，訴請離婚獲准。

