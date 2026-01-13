嫁周杰倫10年！昆凌吐升格三寶媽心聲 認曾一度「快撐不住」

藝人昆凌嫁給天王周杰倫十年，升格三寶媽的她坦言，也曾有過真的快撐不住的時候，但她會在心裡給予自己加油及鼓勵，並把心靜下來。

藝人昆凌嫁給天王周杰倫十年，升格三寶媽的她坦言，也曾有過真的快撐不住的時候。（ 圖／農純鄉 提供）

昆凌分享，升格為三寶媽後，自己不再只是外界印象中被守護的小公主，而是在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性。她近年依舊活躍於演藝圈與時尚活動，同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子露營、看球賽、旅行的生活片段。

不過看似輕鬆自在的背後，其實是她高度自律與節奏管理的成果。昆凌直言：「日常累積能量真的很重要。」聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說，她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」有時候，不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。

昆凌吐露升格三寶媽後的心聲。（ 圖／農純鄉 提供）

昆凌近期再度接下滴雞精代言，她也談起滴雞精在生活中的角色，昆凌笑說，它像是一種「慢慢把力量補回來」的能量，不急、不喧嘩，但很穩定、很踏實；如果它會說話，可能會對她說：「妳可以慢一點，我在這裡陪著妳。」她也大方分享「三寶媽的家常小妙招」，把滴雞精加入粥品或蒸蛋中，「當家人食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加一包就很有味道且營養，小朋友跟長輩接受度都很高。」

