嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍

娛樂中心／綜合報導

音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。

今（20日）微博一則「周杰倫昆凌 生理性喜歡」登上熱搜，原來是有網友分享周杰倫跟昆凌的甜蜜互動，從曝光的畫面可以看到，昆凌先是摸摸周杰倫的腿，隨後周杰倫也拍了昆凌的手給予回應，最後，聊天聊到一半，昆凌又加碼來回摩擦多下，臉上露出幸福笑容。

周杰倫夫妻之間一來一往的舉動，讓網友形容：「太甜了」、「自然而然的甜」、「正常夫妻就是這樣」，不過也有網友呼籲別一直盯著周杰倫，應該多關注球場上的運動員。

周杰倫、昆凌感情甜蜜。（圖／翻攝自IG）

