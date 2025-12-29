「嫁妝一牛車」古禮娶親 扛轎壯丁全「金髮碧眼」吸睛

高雄市 / 綜合報導

傳統中式婚宴實在吸睛，因為扛轎人員清一色為金髮碧眼的外國朋友，原來是住在高雄的新娘子Nina，嫁給來自美國的Zach，未來將定居國外，婚宴特別選擇傳統婚禮，兩家人不但可以藉此更親近，還能讓外國賓客，體驗當地文化，除了出動轎子迎親外，晚上宴客地點則是在宮廟，轎子及嫁妝一牛車登場後，現場歡呼聲四起。

鑼鼓聲響徹雲霄，身穿中式傳統服飾的迎親隊伍，浩浩蕩蕩出發了。仔細一看，不論是手持祝賀牌的人員，還是扛轎的壯丁，幾乎清一色都是金髮碧眼的外國朋友，畫面相當吸睛。

迎親人員說：「他就是要抬轎子。」除了迎親轎子，隊伍後方還跟著一輛象徵「嫁妝」的牛車，充滿傳統意涵。迎親人員說：「妳先蹲低。」從空拍畫面俯瞰，整支迎親隊伍綿延不絕，場面相當盛大。迎親人員VS.親友說：「3，2，1，走，好跨過去。」不論是中午的迎親，還是晚間的宴客，整場婚禮從頭到尾，完整走完傳統中式婚禮儀式。就連會場布置，細節一點也不馬虎。

新人Nina與老公Zach愛情長跑7年，未來將定居美國，為了讓先生的家人與親友更了解她的家鄉文化，特別規劃了這場別具意義的中式婚宴。主持人說：「新郎新娘先不要下轎。」婚宴邀請超過250位賓客，來自至少10個國家，親友們專程飛來台灣，為了更融入婚禮氛圍，還特地租借旗袍體驗。

主持人說：「大家不要害羞。」宴客當天，新人更準備糖葫蘆、彈珠汽水等復古小吃，讓遠道而來的賓客，品嘗屬於童年的台灣滋味。婚禮顧問阿杰說：「昨(28)日男方全部整個家族都有到台灣，排場非常大因為這個涉及到3個地方的同時進行，其實都是用最高規格的方式來進行。」這場婚禮，賓主盡歡，不僅令人難忘，也為所有人留下滿滿回憶。

