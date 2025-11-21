嫁捷安特小開退圈18年！侯湘婷「接任家長會長」43歲近況曝光

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

昔日超人氣的玉女偶像歌手侯湘婷淡出演藝圈18年，近日卻意外因台中南屯國小的一篇貼文再度掀起討論。她最新現身於學校臉書粉專，正式接任家長會長一職。多年未公開亮相的她一出場就引發網友熱議，不少人驚呼「完全沒變！」、「根本是少女」。

玉女偶像歌手侯湘婷淡出演藝圈18年，近日接任家長會代表掀起網友熱議。（圖／南屯國小臉書）

從曝光照片可見，侯湘婷身穿深色V領緞面長洋裝，袖口帶有飄逸的荷葉邊設計，氣質優雅又有份量。她手拿聘書、面帶燦笑，站在台上與頒獎人合影，看得出來對於新角色充滿期待。網友一致大讚她外型依舊清新、氣質出眾，完全看不出來已經是兩個孩子的媽。

侯湘婷17歲時因與任賢齊、錢韋杉合作手機廣告一炮而紅，代表作《曖昧》、《秋天別來》等歌曲成為許多人的青春記憶，也曾代言國產養成遊戲《明星志願2》，人氣極高。她自2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚後逐漸淡出演藝圈，專心投入家庭，如今意外以「家長會長」身分再度受到關注，凍齡美貌也成為討論焦點。

