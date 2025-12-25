嫁接26品種 福壽山蘋果王二世登基

台中市和平區福壽山農場鎮場之寶蘋果王今年8月不敵颱風楊柳侵襲駕崩。上位才2年的蘋果王太子25日登基為蘋果王二世。（温予菱攝）

台中市和平區福壽山農場鎮場之寶蘋果王今年8月不敵颱風楊柳侵襲駕崩，享壽54歲，民國112年晉位儲君的蘋果王太子25日登基為蘋果王二世，並嫁接26種蘋果品種。此外，值得一提的是福壽山農場下方的梨山賓館前種植1株名為小王子的蘋果樹，與福壽山農場蘋果樹同源，也被民眾笑稱，如今太子登基為二世，那小王子可以升級為果郡王嗎？

福壽山農場昨舉行蘋果王二世登基儀式，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發、參山處長曹忠猷、福壽山農場場長林奇輝等人與會。福壽山農場說明，農場的蘋果王不僅是一棵蘋果樹，更是台灣農業精神象徵。

福壽山農場表示，前任蘋果王在今年8月不敵楊柳颱風強陣風吹襲，主幹根部位置斷裂宣告駕崩，不過場內考量蘋果王近年感染白紋羽病等病害，早已做好傳承榮耀準備，培育數棵蘋果樹，於112年挑選出樹齡已有10餘年的蘋果王太子。

福壽山農場說，蘋果王太子昨天登基為蘋果王二世，雖不及前任蘋果王嫁接43種蘋果品種，但也有26種品種，展現場內卓越的技術與創新，強調這不只是農業的延續，更是韌性與希望的象徵，期盼每一位來到福壽山的遊客，都能在這片土地上感受跨越風雨的力量，見證新生的美好。

此外，福壽山農場斥資1000萬多元，修復位於海拔2000多公尺上，沉寂已13年前身為蔣公行館的福壽山莊，並於周邊栽植楓樹、繡球花等，昨也首度開放民眾預約茶席，分上午、下午及星空場，每場限30人。