嫁演員尪2年！最正混血女模宣布懷孕「升格當媽」 寶寶預產期曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

現年27歲的日本混血女模藤田妮可，因有著俄羅斯、波蘭及日本等三國血統，被封為「日本最正混血模特兒」。然而，結婚兩年的她今（11日）宣布喜訊，證實懷有身孕，即將升格成為人母。

藤田妮可在2023年嫁給大5歲的演員尪「稻葉友」，生活過得美滿，如今再添一樁喜事，證實將在明年春天迎來兩人的寶寶，對於將升格一家三口，藤田妮可、稻葉友心中充滿喜悅。

此外，藤田妮可跟稻葉友也在聲明中強調未來會持續以真摯的態度面對每項工作，期盼大家能夠繼續支持他們，消息曝光之後，立刻湧入一票網友給予祝福，有趣的是，藤田妮可過去曾透露人生的規劃，表示希望在25歲結婚、27歲生子，如今全都一一實現。

藤田妮可與老公稻葉友發布聯合聲明。（圖／翻攝自IG）

