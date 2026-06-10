嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導
前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
據《CTWANT》報導，在上個月31日下午5點半，吳依潔被直擊從台北市捷運中山站上公車，當天她身穿黑色修身外套搭配牛仔褲，並將墨鏡隨性架在頭上，展現隨性又不失時尚的風格。值得一提的是，有民眾在吳依潔等公車時就認出本尊，為了和她合照也一起上車，吳依潔得知後也大方答應，還主動拿手機掌鏡與粉絲自拍、並露出甜美笑容，整個人毫無架子，卻幾乎看不出歲月痕跡，優雅氣質依舊令人驚艷。
吳依潔美貌與身材都維持得很好。（圖／翻攝「joywu1227」IG）
吳依潔美貌與身材都維持得很好。（圖／翻攝「joywu1227」IG）
事實上，吳依潔婚後育有兩子一女，此後卸下主播身分、生活重心都放在家庭，如今是旺台教育文化基金會執行長。不過，吳依潔近年雖然鮮少現身螢光幕前，仍偶爾在社群分享貴婦日常，從照片就看出保養得宜，無論美貌或身材都維持得極好，今年2月情人節時更罕見放閃、曬出與老公的合照，還甜蜜自爆夫妻倆「不約而同買了同款巧克力送對方」，展現恩愛感情。
吳依潔（右）2014年結婚。（圖／翻攝「joywu1227」IG）
原文出處：台大五姬「戲劇依」低調嫁豪門12年！搭公車被巧遇「粉絲追上合照」近況曝
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