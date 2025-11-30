嫁身家3800億企業尪！47歲女星露面爆哭 摔破紅酒杯吐崩潰心聲

娛樂中心／蔡佩伶報導

嫁給身家3800億的企業尪的「蜜雪薇琪」蜜雪Michelle Hsu回歸推出最新創作《真心的擁抱》，以細膩的詞曲描繪了暗戀的心酸，渴望被愛、被理解，不過對方永遠都不知道，在愛裡，最痛的不是離開，而是從未被選擇。

蜜雪全新創作《真心的擁抱》以悲傷的大提琴聲貫穿整首，這也成了最大挑戰，蜜雪坦言已經好久沒有拿出大提琴，還特地展開近一年的密集訓練，只為了完美呈現曲中悲傷的情緒，就連拍攝MV過程也不馬虎，深怕演奏不到位會影響拍攝效果。

蜜雪花了快一年的時間密集練習大提琴，就只為了能完美拉出最想表達的情緒。（圖／唱戲世界娛樂提供）

蜜雪全神投入MV劇情拍攝，在劇中雖然是充滿浪漫氛圍的燭光晚餐，不過相伴的卻是孤獨的空氣，一度身陷角色情緒的蜜雪還用力過猛打破紅酒杯，所幸當下蜜雪並沒有受傷。

然而，MV導演本來怕家庭幸福美滿的蜜雪無法落淚，有特地準備眼藥水，不過蜜雪展現精湛演技，看著手機照片與訂情戒指的後完全釋放情緒大哭，讓在場所有人都不由自主屏息凝氣，順利完成出道21年以來挑戰最難的任務。

蜜雪出道21年以來挑戰最難的任務，拍攝新歌MV把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，釋放情緒大哭。（圖／唱戲世界娛樂提供）

