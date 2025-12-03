嫉妒同學錄取台大光電所 男大生駭進系統17秒「申請放棄」 ...緩起訴理由曝

駱姓男大生不滿同學考上台大光電研究所，竟冒用其身分登入台大網站「申請放棄」入學，南投地檢署給予緩起訴。資料照片

南投縣1名駱姓男大生疑因嫉妒室友考上台大光電所，竟偷用對方身分證資料登入台大系統，僅花17秒就按下「申請放棄」，差點害室友無法入學；事後校方協助恢復資格，駱男也向被害人道歉並達成和解，南投地檢署檢察官認定他涉犯《個資法》與妨害電腦使用罪，全案偵結，給予1年緩起訴並要求上法治課。

台大光電所一名準碩士生，原本順利完成線上報到、進入實驗室準備新生活，卻在兩個月後被同學提醒「你的錄取資格怎麼變成放棄？」他驚覺不對，向校方求證後才發現，有人於5月23日下午利用他的個人資料登入系統，直接點下「申請放棄」；校方調閱紀錄後證實異常登入，他隨即報案。

警方循IP追查到南投草屯，發現嫌疑人竟是被害人的舊室友、同校的駱姓男大生。駱男到案後坦承，當時得知室友考上台大光電工程學研究所，心中不是滋味，早先又曾偷拍過對方身分證資料，才會心生歹念，在租屋處用電腦登入系統，並變更報到紀錄，整個竄改過程僅花短短17秒。被害人事後向台大反映，校方在確認遭冒名操作後，同意恢復他的入學資格，未讓學業受到實質影響。

全案偵結，南投地檢署檢察官認為，駱男行為已涉犯《個資法》以及《刑法》妨害電腦使用等罪；不過他已當面道歉、完成和解條件，被害人也予以原諒，檢方最終給予緩起訴1年，並要求駱男在六個月內參加1次法治教育課程。

此案曝光後，引發網友討論，批評台大系統驗證流程過於簡單，「報到都做完了還能被別人取消」；也有人呼籲校方應建立更嚴謹的二階段確認機制，避免類似事件再發生。



