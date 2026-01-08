社會中心／馬聖傑、嚴凱 新北市報導

有民眾今天（週四）在板橋亞東醫院附近直擊，一輛公車上，司機與乘客互毆！司機似乎受不了乘客的行為，更直接將對方的腳抬起來，想阻止他的行為！警方獲報到場，原來是80歲的乘客，不滿司機沒有好好開車，不斷對司機碎碎念，兩人這才爆發肢體衝突！現在兩人決定互告。

公車還在行駛，就見一名阿伯，不斷對司機叫囂，兩人接著打了起來。阿伯又是揮拳、又是飛踢，這一打沒完沒了。司機似乎受不了阿伯的攻擊，出奇招，將他的腳抬起來。已經下車的外籍乘客，看不下去，試圖想拉走阿伯，但他又跑回去繼續攻擊司機，警方獲報馬上到場。

嫌公車司機開車技術差 8旬伯「拳打腳踢」全被拍

嫌公車司機開車技術差 8旬伯「拳打腳踢」全被拍。（圖／民視新聞）員警vs.公車乘客：「鬧夠了沒，他打我，怎樣，他打我。」

不管員警怎麼說，阿伯就是想繼續攻擊，只是火氣怎麼會那麼大？事發就在板橋亞東醫院附近，82歲的阿伯，搭公車搭到一半，詢問司機，到亞東醫院站了沒，過程中，不斷碎念司機，認為司機沒有好好開車，即便公車已經到站了，阿伯不下車，繼續對司機飆罵，雙方因此爆發肢體衝突。

員警vs.公車乘客：「我要把你保護管束喔，你可以這樣子嗎。」

年紀一大把了，還對司機大打出手，整台公車乘客，都因為他，必須先下車等待員警到場。現在雙方互告，82歲的阿伯，除了進警局，接下來還得上法院。

原文出處：嫌公車司機開車技術差 8旬伯「拳打腳踢」全被拍

