社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

新北市新店區，日前一對情侶搭公車時，與一名婦人起口角衝突，沒想到婦人竟然揚言要殺人！事後，三人在同個地點下車，情侶氣不過，尾隨婦人後，上了另一輛公車，雙方在公車內又再次發生衝突！由於現在時機敏感，情侶決定要提告恐嚇。

報案男子：「那小朋友可能大聲一些些，然後就有一位女乘客，坐在後面這邊，就講了比較難聽，就是指責。」

員警接獲報案到場，報案人就是這名，從公車上走下來的男子，他控訴自己與女友在公車上遭言語恐嚇。

嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!（圖／民視新聞）報案男子：「我說如果妳覺得吵，妳可以包車，然後她就越講越過，講到最後她就說，第一個就殺你。」

一名婦人在公車上揚言要殺人！此話一出不僅被威脅的男子嚇壞，一旁的乘客聽到這話，也嚇出一身冷汗，其他民眾聽了也覺得不大妥當。

其他民眾：「這是構成人生威脅啊，我覺得都可以報警。」

其他民眾：「他可以有攻擊能力的，我們要先做好自身保護。」

嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!（圖／民視新聞）事發就在新北市新店區，七張捷運站前的公車站，28號下午一點多，一名劉姓婦人搭公車，不滿小朋友聊天太大聲，對他們大聲狂罵，一對情侶檔想制止婦人，公親變事主，遭婦人恐嚇要殺人，雙方下公車後，情侶檔氣不過，跟著婦人上另一輛公車，雙方再次發生衝突，警方到場，揚言要殺人的婦人卻裝傻，反控遭對方跟蹤。

江陵派出所副所長 曾志雄：「劉姓女子以我要殺了你嗎等言語恐嚇，(被害)女子到本所完成報案筆錄，警方將儘速通知劉姓女子到場說明。」

面對言語恐嚇，情侶檔決定提告，畢竟這時機太敏感，婦人現在得為自己說出的一句話，負起責任。

