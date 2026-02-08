南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南一家隱身巷弄內的唱片行，最近在周六下午舉辦活動，疑似因為聲響過大，讓鄰居的婦人，藉著沖洗自家門口，對著唱片行的主人和客人們噴水，隨即爆發口角和互相灑水的衝突。雖然雙方都未提告，不過現場情形被PO上網，引發熱議。





嫌台南唱片行活動太吵 鄰居噴水雙方「打水仗」

不滿擾鄰，民宅女主人自家門前灑水，波及鄰居店家、客人！（圖／民視新聞）





民宅女主人一回到家，打開牆腳的水龍頭，就開始對著自家門口，豪邁的沖水，這時後隔壁正在舉辦活動的唱片行，包括老闆娘和客人，都被濺濕了一身，老闆娘出面理論，沒想到又被水噴個正著，氣不過拿出水桶，對著鄰居反潑了一桶水。

民宅女主人說：「不用說，你把我潑濕成這樣，不用說了你報警我等你，我等你報警。」

雙方開始你一言我一語的爆發了口角衝突。原因就是民宅主人控訴，隔壁唱片行的噪音擾鄰。

民宅女主人表示：「你放那種音樂，我們是這樣的住宅，誰忍耐的了我們有跟他們說呢。」





嫌台南唱片行活動太吵 鄰居噴水雙方「打水仗」

唱片行連續舉辦活動，與隔壁鄰居的作息時間衝突，雙方因為聲響問題，吵過好幾次。（圖／民視新聞）





唱片行連續幾個周六，都在下午舉辦活動，但卻和隔壁鄰居的作息時間衝突，雙方早就因為聲響問題，吵過好幾次。

民宅男主人強調：「我們半夜我四點多就要，去兵仔市場買菜，我下午三點多回來，想在這裡躺一下，結果他就吵到我都休息不了。」

但對唱片行來說，鄰居這突如其來的動作，真的對店家和客人都造成困擾。

唱片行老闆娘表示：「就有嚇到其實到現在，都覺得很可怕突然被攻擊，主要是她一直去潑其他的客人，就是狗狗啊路邊的人都被她波及。」

也有其它民眾認為，唱片行的聲響不至於喧鬧，認為是鄰居婦人小題大作。

附近民眾說：「環保局每個星期都來，測到的分貝都在規定內，你要怎麼說人家吵。」

台南市博愛派出所長梁植森表示：「雙方不提出告訴，本分局將依社會秩序維護法，規定裁處。」

唱片行也希望鄰居間能互相體諒和睦相處，警方在獲報後到場，釐清雙方都不打算提告，將依社會秩序維護法規定裁處。





