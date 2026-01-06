「嫌台灣關稅不夠高？」經民連示警「離島自貿區」踩川普地雷：勿忘越南稅率46%

台美關稅談判結果備受關注之際，立法院經濟委員會去（2025）年排審國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，內容增訂離島得設置自由貿易示範區、國際醫療特區等，引發綠營強烈反彈，如今法案已超過1個月協商冷凍期，傳出最快在本周進行二、三讀程序。​民進黨今（6）日批評，該條例若過關，恐讓離島淪為「洗產地」破口，進而影響台美關稅談判，本土產業首當其衝；台灣經濟民主連合（經民連）今也召開記者會示警，藍白若在美國總統川普（Donald Trump）強化對中國關稅壁壘之際，為協助中國洗產地而通過該條例，恐導致台灣被貿易制裁牽連，重創經濟命脈。

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，在2025年12月初逕付二讀交付協商，如今1個月協商冷凍期過後，爭議再度浮上檯面，民進黨立法院黨團5日召開記者會質疑，該法是要替「一國兩制」試驗區鋪路，核心是「地方包圍中央」，恐導致國安危機。對此，經民連今在立法院召開記者會後，也於臉書發布「陳玉珍對槓川普：離島自貿區中國貨洗產地！藍白嫌輸美關稅還不夠高？」新聞稿直指離島建設條例修正草案若通過，恐將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。經民連也提到，陳玉珍在條例中「賦予離島縣政府重大建設核定權」，這則是在為金廈大橋興建通橋鋪路。

經民連召集人賴中強批評，離島自貿區方便從廈門、福州到金門、馬祖一條龍包裝、加工後再出口，這是在挑戰川普最在意的中國貨洗產地問題，屆時恐為台美貿易關稅談判投下變數。他進一步舉例，越南就是因為大量中國貨透過其「洗產地」輸往美國，被川普課徵46%高關稅；談判達成協議後，越南出口至美國的商品徵收20%關稅，但針對經由越南轉運的第三國商品輸美關稅則提高至40%，並承諾強化審查程序，包含加強現場稽查、原產地證書等，以防止中國商品鑽漏洞「洗產地」。

​ 自貿港區等於洗產地？經民連列3大不同 ​



另外，新聞稿中提及，陳玉珍2025年4月曾表示，台灣本島已有7大​自由貿易港區，若自貿港區等於洗產地漏洞，應先檢視本島現有制度，而非特別杯葛金門。賴中強列出3大不同，一是陳玉珍草案中的「離島自由貿易示範區」明定只對中國開放，形同中國租界，目的就是要幫中國洗產地；再者，陳玉珍草案中的自由貿易示範區從管理機關、辦法、審查基準等辦法是由離島縣政府以自治條例定之，不適用中央法律，屆時恐真成了「一國兩制」示範區，

最後一點，賴中強指出，美國關注中國貨透過東亞國家洗產地的問題，各國都在加強查緝，台灣也為了避免7大自由貿易港區被用來「洗產地」，2025年9月已祭出「三嚴」措施，最高480萬的檢舉獎金，並預告修法擬修正提高罰鍰上限。他批評，反觀陳玉珍拖著藍白反向而行，「這是嫌輸美關稅還不夠高？是刻意要與川普對槓嗎？藍白黨人真的要漠視台灣外銷產業前景及廣大勞工可能因此遭受之衝擊？」

