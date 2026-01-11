嫌吵持斧上街揮舞嚇壞人車眾 宜蘭市鬧區驚魂警方5分鐘制止

嫌車聲太吵情緒失控，宜蘭男持斧頭攔車揮舞嚇壞路人。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭市東港路與黎明一路口於10日下午發生一起引發民眾高度恐慌的驚人事件，1名58歲蔡姓男子，疑似長期不滿住家附近車輛往來頻繁、喇叭聲與人聲過於吵雜，影響其休息情緒失控，竟手持斧頭與拐杖走上街頭，對著來往的車輛及行人揮舞，畫面相當駭人，當時正值下午時段，路上仍有不少車流與行人，突如其來的危險行徑讓目擊民眾驚慌失措，深怕發生更嚴重的衝突或傷害。

根據警方調查，事件發生在10日下午約1時30分左右，蔡男右手拿著斧頭、左手持拐杖，一邊在路口來回走動，一邊碎念抱怨噪音問題，甚至數度作勢朝經過的車輛與行人揮動斧頭，行徑極具威脅性。相關畫面被路過駕駛的行車記錄器完整拍下，隨後流傳至臉書社群，引發網友熱議，不少人直呼「太恐怖了」，也提醒民眾行經該路段務必提高警覺。

宜蘭警分局延平派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場，並在5分鐘內成功制止蔡男的危險行為，避免事態進一步擴大。警方隨後將蔡男帶回派出所釐清狀況，並查扣其持有的斧頭與拐杖等物品。蔡男向警方供稱，因長期受到噪音干擾而情緒失控，才會一時衝動拿著斧頭外出阻止車輛通行。

警方表示，蔡男的行為已涉及公共安全疑慮，後續將依違反《社會秩序維護法》進行裁處，宜蘭警方也再次呼籲民眾，切勿因一時情緒失控而攜帶具有殺傷力的器械在公共場所出現，這不僅可能觸法，也會對他人生命安全造成嚴重威脅。

