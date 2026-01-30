嫌吵！台南廚師「36刀砍鄰」 殺紅眼...頸、胸全身捅洞

台南新市區29日發生凶殺案，一名廚師不滿鄰居半夜盥洗，抓狂刺死對方。讀者提供



台南新市區一處出租公寓4樓發生凶殺命案。王姓男廚師不滿住隔壁的蘇姓房客深夜洗澡吵他睡覺，怒持刀猛刺，直到對方倒臥血泊中，軀幹全是洞才罷手，伴屍1小時後報警自首「我殺人了」。台南地檢署30日說明，檢察官初步認定死者遭刺擊至少36刀，致命傷位於頸部及胸部等部位，因失血過多當場死亡。

檢察官於29日晚間訊問兇嫌王男（54歲），認被告涉犯《刑法》第271條第1項殺人重罪之犯罪嫌疑重大，有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪以及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押獲准。

整起殺人案發生在29日凌晨1時45分，接獲一通電話，電話那頭表示：「我殺人了！」員警大感不妙，立即派員前往查處，不過，蘇男倒臥血泊中身亡。

警方以現行犯逮捕王姓廚師，調查發現廚師與死者(42歲)都住4樓，雙方為房客關係，之前就因噪音已有糾紛。29日，廚師又因死者在深夜盥洗聲音，影響他的睡眠，心生不滿，持刀刺殺蘇男。

