嫌吸菸區太遠！綠議員吐這句 他：醫學奇蹟

▲台北市長蔣萬安推無菸城市，今年首度在迪化街年貨大街擴大禁菸。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安推無菸城市，今年首度在迪化街年貨大街擴大禁菸，台北市議員林亮君臉書發文抨擊，蔣萬安推動的政策與現實嚴重脫節，市府規劃的吸菸區竟設置在遠處的「大稻埕碼頭（五號水門）」外，走路要20分鐘，「走到菸癮都沒了」；對此，政客爽今（4）日發文狠酸，「林亮君罵得好！蔣萬安太可惡了，讓人走到煙癮都沒了，根本是醫學界的奇蹟，可以申請諾貝爾醫學獎了」。

林亮君分析，年貨大街人潮密集的區域，多集中在南京西路、迪化街及民樂街一帶，若民眾想前往市府指定的吸菸區，必須穿越極度擁擠的攤位與人潮，步行約600公尺才能抵達，來回耗時將近20分鐘，這種規劃簡直是大笑話，造成許多民眾與攤商為了圖方便，直接在附近的非禁菸區巷弄內吞雲吐霧，讓在地居民苦不堪言，政策執行成效大打折扣，甚至衍生更多環境與健康問題。

廣告 廣告

對此，政客爽在臉書發文狠酸，「林亮君罵得好！蔣萬安太可惡了，讓人走到煙癮都沒了，根本是醫學界的奇蹟，可以申請諾貝爾醫學獎了」。

政客爽表示，「看完林大議員的發言，我不禁流下了感動的淚水，在這個冷酷的社會，竟然還有議員如此關心菸民的腿部肌肉健康與心肺功能。這根本是在強迫菸民參加奧運選拔賽吧？600公尺的路程欸！比唐三藏取西經的路還遠，萬一菸民走到一半體力透支、血糖過低，林亮君跟民進黨一定要幫忙申請國賠！」

政客爽嘲諷，「還是說難道林議員是擔心菸民太健康，會導致台北市的健保支出減少嗎？按照林亮君的邏輯，為了體貼人性，最好的配套難道不是每隔10公尺就設一個精美的吸菸休息室嗎？最好還附帶冷氣與按摩椅，還可以看電影，這樣就非常有人情味了。」

政客爽補充道，「哦對了，但台北市政府發文給賴政府想弄戶外吸菸室已經被拒絕了，在目前還沒解決辦法的情況下，建議民進黨所有議員可以先開放自己的服務處當吸菸區，讓自己多吸二手菸保護市民。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王義川辦公室門口「貼這7字」！他直呼：蔡英文是唯一進不去的人

黃國昌直播開抖內！2天收入超震撼 律師狠酸：小草比兒子可靠

藍白聯手通過黨產！洪健益曬1截圖酸爆黃國昌：變性還失憶？