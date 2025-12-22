嫌品質差員警自購防彈背心？ 張榮興：公發品最安全

立法院內政委員會今（22）日變更議程，邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會祕書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件，進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，並備質詢。民進黨立委黃捷質詢時指出，基層警察向她反映，許多基本配備都需自行購買，包括辣椒水、警棍，甚至有人連防彈背心都自購，原因是沒有發放或公發的品質太差。警政署長張榮興則反駁，沒有這樣的狀況。

黃捷質詢警政署長張榮興。(圖/中天新聞)

19日張姓嫌犯在北車、北捷南西商圈投擲煙幕彈、持刀隨機殺人，造成4死11傷悲劇，引發外界檢討警察聲浪不斷，不過有警察在網路上留言感嘆，因公發裝備品質不佳，身上裝備都是自購的。

黃捷在質詢時表示，基層員警向她反應，很多基本裝備至今都是自己買的，包括辣椒水、警棍，甚至有人連防彈背心都自購，原因是沒有發放或公發的品質太差，她希望警政署能當基層員警的最強後盾，給予最好用的工具。

隨機殺人案發生後，警消人員趕抵南西商圈。(圖/中天新聞)

張榮興則回應，「沒有這樣的狀況」，黃捷反駁，「基層員警跟我講的，什麼叫沒有這樣狀況？」黃捷指出，很多人連密錄器、辣椒水都自己買，甚至是警棍、防彈背心也要自行想辦法找到更好的。

張榮興不以為然的表示，「這是個人行為」。他說，警政署公發給同仁使用的武器、裝備、設備，都一定是最安全的。他舉例，防彈衣若自己去買，沒有透過測試是不安全的，公發的是透過測試的安全裝備。張榮興說，至於個人使用裝備，未來會因應同仁使用的相關便利性，加強裝備的購買。

