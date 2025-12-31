嫌夜吵動殺機！7旬老農霰彈槍近距離轟鄰居 2審判14年半定讞

78歲老農近距離射殺女鄰居14年半重判定讞在望。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義縣中埔鄉於2024年8月發生一起震驚社會的鄰里殺人案件，78歲余姓老農因長期不滿隔壁殷姓女鄰居在夜間製造噪音，影響家人休息竟未循合法途徑解決糾紛，反而選擇以極端暴力手段宣洩不滿，最終釀成無可挽回的悲劇。

法院查明，余男明知非制式長槍及子彈屬《槍砲彈藥刀械管制條例》所列違禁物，仍於2024年6月間，從不同來源取得霰彈槍與多顆子彈，並藏放於嘉義縣中埔鄉灣潭村林班地內的筍寮，他更將槍彈帶回住處，不僅進行維修保養，還長時間存放於房間內，顯示其持槍並非一時衝動，而是早有準備。

2024年8月19日下午3時許，余男站在自家後方防火巷內，將子彈上膛後，朝僅相距約2至3公尺、正在廚房洗手台清洗物品的殷女上半身開槍，霰彈近距離擊中被害人右上胸，造成多根肋骨骨折，雙側肺葉及縱膈腔多處彈丸射入口，引發嚴重血胸與氣胸，殷女最終因急性呼吸衰竭不治身亡，余男在犯案後主動報警，但已無法挽救一條性命。

一審由嘉義地方法院國民法官審理，法官不採信余男「只是想嚇人、朝地面射擊」的辯詞，依據解剖鑑定，彈道為「右往左、上往下、前偏後」，且被害人上胸至少有18處彈丸射入口，明顯顯示射擊高度與方向皆直指人體核心部位，法院認定余男具備殺人之直接故意，判處有期徒刑14年6月，併科罰金6萬2000元，並沒收槍彈等物，案件上訴至台南高分院後，二審認為一審認事用法並無違誤，駁回上訴，維持原判。

