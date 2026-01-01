嫌太吵怒掏霰彈槍！婦人全身彈孔慘死 兇嫌：只是嚇嚇對方

（社會中心／綜合報導）嘉義縣中埔鄉2024年8月發生一起命案，嘉義地方法院國民法官審理後認定，78歲余姓老農疑因不滿女鄰居夜間製造噪音影響家人作息，竟持霰彈槍近距離朝對方開槍，造成被害人死亡，行為構成殺人罪，一審判處有期徒刑14年6月，併科罰金6萬2千元。余男不服判決提起上訴，台南高分院近日審理後駁回上訴，維持原判。

判決指出，余男明知非制式長槍及子彈具有殺傷力，且屬《槍砲彈藥刀械管制條例》列管違禁物，未經許可不得持有，仍於2024年6月10日端午節前後，分別自不同來源取得非制式長槍及多顆子彈，並將槍彈藏放在其位於嘉義縣中埔鄉灣潭村林班地的筍寮內。隨後同年6月10日，余男再把槍彈帶回住處，不僅進行維修保養，並長時間藏放於房間內。

法院認定，案發於2024年8月19日下午3時許，余男站在自家後方防火巷，將子彈上膛後雙手持槍，朝距離約2至3公尺、當時在廚房洗手臺前清洗物品的殷姓女鄰居上半身方向擊發。霰彈擊中被害人右上胸，導致多根肋骨骨折，雙側肺葉及縱膈腔出現多處彈丸射入口，並引發大量血胸與氣胸，最終因急性呼吸衰竭死亡。案發後，余男向警方報案。

審理期間，余男辯稱僅想「嚇嚇對方」，且是朝地面射擊，辯護人也主張僅具殺人間接故意。不過法院綜合被告於警詢、偵訊及審理時的供述與相關事證，認為其說法與客觀情況不符，並指出余男持有槍彈並非偶然取得，相關行為顯示具備明確犯意。

國民法官另認為，余男在開槍前並未與被害人發生爭執或對話，也沒有先行恫嚇，卻直接舉槍朝被害人方向射擊。依解剖鑑定結果，彈道方向呈「右往左、上往下、前偏後」，且被害人上胸部至少有18處彈丸射入口，顯示射擊高度明顯高於地面。法院因此認定，余男明知霰彈槍殺傷力強，仍於極近距離朝人體核心部位開槍，足以認定具有殺人直接故意，並不因視力老化或未精準瞄準而減輕其主觀犯意。

判決也提到，余男犯後主動報警並交付槍彈，符合自首要件，但考量犯行造成他人死亡、情節重大，仍判處有期徒刑14年6月，併科罰金6萬2千元；扣案的非制式長槍、子彈、彈殼與鋼珠等物，均宣告沒收。案件上訴後，台南高分院認為一審認事用法並無不當，判決駁回上訴，維持原判；本案仍可依法再上訴。

