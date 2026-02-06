嫌寒假太無聊！6歲女童遭「無情投餵」作業山...崩潰表情笑翻全網

中國一名6歲女童嫌寒假過太爽，遭大量網友寄送作業。圖／翻攝自微博

不少學生正在開心放寒假，中國廣東一名6歲女童也不例外，她甚至開始在網路上炫耀，稱自己「很閒」，讓大批網友看不下去，源源不斷地寄送各式寒假作業給她，大量的練習本、考卷推滿她的房間，搞笑畫面曝光笑翻全網。

根據中國《極目新聞》報導，廣東清遠市一名6歲女童近日爆紅，不僅因為她的可愛模樣，而是她不斷面對鏡頭，炫耀自己放寒假了，「很閒的那種假」，更揚言若網友們遇到問題，一定要和自己傾訴「我看一下能不能給你幫個倒忙」。

然而，這樣天真無邪的言語讓大批網友實在看不下去，其中有人找到了女童爸媽經營的服飾店地址，相約替女孩「出作業」，整理出成冊的考卷、練習本等寒假作業，一一寄到女童家中。

畫面可見，女童被群堆的作業環繞著，雙手一攤、表情呆滯地說道「拆也拆不完，做也做不完」。

報導指出，一名「熱心人士」指出，自己買了《數學口算天天練10000題》和練字本，希望能讓女童有事做。另一名網友也說，聽見女童在影片中的話感到「紮心」，因此直接送上三本寒假作業本。

目前仍有許多網友不斷在評論區詢問地址，表示要繼續「投餵」寒假作業給女童，甚至還有人相當大方，稱女童的哥哥也有份。

女童的母親表示，女兒今年6歲，目前就讀小學1年級，網友們寄來的考卷不僅涵蓋了國語、數學、英語各科，甚至還擴及各個年級，除了作業之外，網友也買各種吃、喝、玩樂的物品給女童，「彷彿把年貨都準備好了」。

女童的母親也透露，面對巨量的作業，未來會讓女兒每天都完成一些，「後期會進行整理，看女兒的同學有沒有需要的。」

至於家中地址為何外流，女童父親則說，可能是某次影片中，有拍到一名快遞，上面的地址不小心被網友看到了，笑回「這一兩週尤其這兩天，每天都收到不少包裹，可能孩子的影片說話太扎心了，所以網友想要報復她一下。」



