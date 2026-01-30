嫌小孩太吵！一家四口搭接駁車「被丟包」 桃園喜來登：駕駛已記過

一位網友在社群平台threads指控，乘坐桃園喜來登飯店接駁車時，因小孩哭鬧，被司機要求在中途下車。（翻攝自桃園喜來登酒店官網）

一位網友在社群平台threads指控，乘坐桃園喜來登飯店接駁車時，因孩童暈車哭鬧、踢椅背，一家四口竟被司機要求在交流道附近下車。對此，桃園喜來登回應，承認司機處置不當，已記過並提供補償，強調司機當下決定係基於行車安全考量，並非刻意丟包。

為什麼會在中途被丟包？

一位網友在社群平台threads表示，退房後搭乘飯店接駁車前往高鐵站，途中孩子因想睡又暈車哭鬧，司機先是警告「吐在車上要負清潔費」。隨後孩童持續哭鬧、踢椅背，被司機以「這樣太吵了，沒辦法服務」為由，要求一家四口下車，並找一個最近但是反方向的交流道下去停車卸行李，讓家長相當錯愕。

桃園喜來登說明：司機已記過 將加強教育訓練

據《TVBS新聞網》報導，桃園喜來登說明，孩童在車內多次站立、跳動並踢到駕駛座椅，司機多次提醒仍未改善，考量同車其他乘客與行車安全，才請家長下車。飯店也澄清，下車地點位於桃園市大園區國際路一段、民生路口，距離便利商店不到百公尺，並非偏僻交流道口，且司機曾提出協助代叫計程車，但遭乘客拒絕。

飯店表示，理解顧客當下的不便與不佳感受，對此深表遺憾，已對司機予以記過處分並進行內部檢討，未來也將加強接駁服務流程與人員教育訓練，以避免類似爭議再度發生。

