中部中心／黃毓倫、李柏瑾、邱俊超 苗栗報導

南苗早市市場亮刀案，嫌犯身分起底，原來他有身心障礙相關疾病，過去住院期間曾打傷病友，服刑監護期滿後，已經有一段時間沒有就診，也沒按時服藥。這回跑到早市亮刀，動機不明，一下說要借手機，一下說要討債。警方開槍打中他胸口，嫌犯被抬上擔架送醫，目擊民眾還氣憤喊說救他幹嘛，而嫌犯最後也因為傷重，宣告不治。

持刀嫌犯戴上氧氣罩，被抬上擔架，準備送醫搶救，看到這一幕，目擊民眾還是難掩怒氣。

廣告 廣告

聲源：目擊民眾：「像這種就不要救了，救他幹嘛。」

搶救生命可不能分好人壞人。上午七點多，40歲鍾姓嫌犯現身市場，一下要找攤商借手機，一下又說要找不存在的攤商索債，更可怕的是，他還停在攤位前亮刀！

目擊攤商：「跟我老婆借手機，他說他的手機沒電，我老婆手機不借他，他說要找人要討錢。」

警方到場後，嫌犯與警方對峙，刀槍混戰中，釀成一死兩傷。33歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口槍傷。55歲羅姓熱心民眾，在員警開槍時被流彈波及，左手槍傷。苗栗市長第一時間到醫院探視傷者，認出是軍中同袍。





嫌帶刀閒晃"攻擊員警"遭擊斃 身分起底"衛生局列管人口"

警方在現場蒐證，尋找彈殼。（圖／民視新聞）









苗栗市長余文忠：「我（當兵）同梯的，是在這市場送菜賣菜的，可能他個性比較會見義勇為。」

受傷朱姓員警：「（你還好吧）還行（還行）。」

朱姓員警，在南苗派出所任職，受傷到了醫院還是強撐，嘴上說還行，隨即被轉送加護病房觀察。

嫌犯身分被起底，40歲鍾姓男子，與父母同住、未婚，曾在後龍擺攤賣菜，長期吸毒酗酒，罹患思覺失調症，住院期間打傷病友，有殺人未遂、傷害前科，服刑監護期滿未獲有效治療。對於媒體報導這起事件是隨機殺人，苗栗縣長鍾東錦去探視傷者，提出不同看法。





嫌帶刀閒晃"攻擊員警"遭擊斃 身分起底"衛生局列管人口"

羅姓民眾熱心協助警方壓制嫌犯，左手遭流彈波及。（圖／民視新聞）









苗栗縣長鍾東錦：「我不認為這個是社會上，認定的隨機殺人，當然因為本身他有精神障礙，我們也調了他的就診紀錄，他有一段時間沒有去看診。」

據了解，鍾姓男子是衛生局列管人口，但他從八月份就開始停藥，前一天和父親吵架離家出走，不明原因攜帶摺疊刀，來到南苗早市犯案。如今人都已經往生，留下諸多疑點，也讓各界重新檢視，對相關疾病病患的控管！





原文出處：嫌帶刀閒晃"攻擊員警"遭擊斃 身分起底"衛生局列管人口"

更多民視新聞報導

南苗市場攻擊案1死2傷 嫌犯中彈不治.員警頭遭砍

苗栗南苗市場持刀案！遭警開槍制伏 40歲鍾男宣告送醫不治

苗栗惡男胸口中1槍亡！襲警「非首次」黑料曝光

