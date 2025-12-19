嫌弱智妹賣玉米找錯錢 惡姊把她反鎖8樓窗台害墜亡

高雄惡姊將妹妹反鎖8樓窗台，害她墜地身亡。示意圖

在高雄經營烤玉米攤生意的吳姓女子，因嫌棄患有中度智能障礙的妹妹幫忙做生意時礙手礙腳，竟僅因妹妹算術不好找錯錢，兩度將她趕出8樓窗外，反鎖在寬僅37.5公分的狹小窗台上「蹲著反省」。妹妹因極度恐懼試圖脫困，卻不慎從24公尺高處墜地身亡，死狀悽慘。最高法院審理後上月駁回吳女上訴，依妨害自由致死等罪判處9年3月及9月徒刑定讞。

判決指出，吳女與妹妹同住高雄苓雅區某大樓8樓，妹妹平時在市場幫忙烤玉米，卻常因數學能力不佳算錯錢，吳女不僅長期以「笨蛋、白痴」辱罵，更動輒持木棍、衣架抽打。2022年2月19日上午，吳女飲酒返家，見妹妹在客廳，隨即情緒失控飆罵：「X你老師，妳怎麼不去死一死！」隨後持衣架狂抽妹妹十多下。

廣告 廣告

吳女打完人後，冷血命令妹妹爬出窗外，蹲在懸空於24公尺高、長度130公分、寬度僅37.5公分的鋁製窗台上反省，並從屋內反鎖窗戶，隨即自行吞下安眠藥進房呼呼大睡。可憐的妹妹患有嚴重懼高症，在欄杆高度僅到膝蓋的狹小空間掙扎，竟在脫困過程中失足墜落。鄰居聽聞「砰」然巨響，發現妹妹倒臥防火巷，送醫後因多處骨折、臟器破裂、腦幹破裂幾乎橫斷，急救後宣告不治。

法院審理時吳女辯稱，妹妹是因為思念兩個在外地的女兒，才會自行爬上窗台，但被害人女兒到庭泣訴，她在宜蘭找到工作後，本想盡快將母親接回宜蘭，也幾乎每天打電話給媽媽噓寒問暖，並常向大姨抗議她佔用媽媽手機限制其通聯，沒想到發生憾事。她表示，母親因為懼高，平日連家裡3樓的陽台都很少去，不可能自行爬上窗台。

法官則勘驗監視器拍到的現場照片，發現被害人在窗台上雙腳盤坐、雙手環抱雙腿、頭部放低至腿部，背後緊貼窗戶玻璃，整個肢體呈現刻意收縮、放低之蜷縮姿態，可見被害人確實懼高，不可能因思念女兒而自行爬上窗台，認定該窗台極其狹窄，一般人均能預見墜落死亡的風險，因此依私行拘禁、剝奪行動自由致死罪重判吳女，後二審維持原判，最高法院上月駁回吳女上訴，全案定讞。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

副所長李俊良「代筆簽名」掩護鍾文智落跑 妻帳戶驚見千萬不明金流

維冠救災英雄誘上百同袍投資詐5000萬 消防鳳凰獎得主遭依詐欺罪收押