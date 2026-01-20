嫌我家早餐簡陋？ 網紅媽4點起床做出牛排漢堡

這些早餐都是她每天早上4點起床準備的愛心早餐。（圖／翻攝自微博＠封面新闻）





中國浙江一名網紅媽媽，時常拍影片分享幫兒子準備的愛心早餐，但一開始因為只有麵包跟餅乾，被人批評太過簡陋。由於受不了網友的嘲諷，她乾脆凌晨4點起床煮出三菜一湯，菜色相當澎湃，在網路爆紅。

中國網紅麗萍：「兒子今天這個早餐感覺如何？有網友說讓我給你準備燒烤，你看媽給你整的到位不？」

面對一桌烤肉食材，不斷飄著油煙，影片中的兒子一臉睡眼惺忪，看起來對這極度豐盛的早餐，既習慣又無奈。

中國一名媽媽，一開始將兒子吃早餐的影片PO上網，牛奶麵包加餅乾，被網友批評敷衍高中生，只吃這樣太過簡陋，不堪被激，她開始使出渾身解數。沒想到搞了半天，最後早餐升級，變成糖葫蘆加酸菜魚，網友們傻眼，不知道這位媽媽到底有沒有吃過早餐。大量留言灌入評論區，封她的早餐為「雷霆早餐」，要有鋼鐵的胃才能招架。

中國網紅麗萍vs.兒子：「火鍋、烤肉、蘋果、漢堡，三菜一湯（三菜一湯？早餐？）對啊，（我媽做的這些雷霆早餐，都是我喜歡吃的）。」

中國網紅麗萍一開始只是單純想記錄生活，卻意外爆紅。為了看看麗萍還能變出什麼讓人嘆為觀止的早餐，粉絲數從1000飆漲到78萬人。再加上兒子每天看見五花八門的早餐，總是面無表情，宛如機器人般進食的模樣，逗得網友們哈哈大笑。

不過麗萍強調，這些早餐都是她每天早上4點起床準備的愛心早餐。雖然看起來有點不適合當早餐，但都是兒子喜歡吃的。甚至一度因為菜品太過齊全，還被質疑是用預制菜擺拍，也讓她覺得相當冤枉。

麗萍說：「吃個早餐而已嘛，大家輕鬆就好。」

