嫌月費貴？5款「買斷app」超夯 多人激讚：一生推

在智慧型手機普及的時代，app早已成為許多人生活中不可或缺的工具，不論是工作效率、學習進修還是日常大小問題，都仰賴各式應用程式協助完成，但有些app因需要付費購買，容易讓使用者被勸退。究竟哪些值得花錢？哪些又可有可無？是網路上常被討論的話題。

網友分享購買經驗

近日有網友在Threads上發文討論「可一次買斷app推薦」，吸引不少網友分享自己的經驗，其中有一款「世界迷霧」引起極大的迴響，使用者表示「沒有它我可能現在是兩點一線的無趣上班族」、「這款一生推」，且光是這樓留言就吸引萬人點讚。

其他也引起不小共鳴的app還有「影片剪輯軟體VLLO」、「計算機鍵盤」等，都讓網友們覺得「錢花得很值得」。以下節錄5款討論串裡讚數、留言數較高的app：

5款超夯買斷app

世界迷霧

將即時戰略遊戲迷霧概念結合真實人生的app，能記錄下用戶在世界各地的足跡，只要走過的地方就會在地圖上亮起，還有等級、成就系統，增加人們出門探索的動力，但有耗電不小的問題。

VLLO

一款初學者也能使用的的簡易影片剪輯app，由韓國推出，非常重視使用者回饋，不少用戶回報的問題都會改善，也常上架用戶許願的新功能，且免費版功能已十分完整。

靈動歌詞

一款可以在鎖定畫面、動態島、CarPlay等位置，顯示即時歌詞和翻譯的軟體，支援Apple Music、Spotify。

計算機鍵盤

不用切換app，用鍵盤就直接叫出計算機進行運算。

Procreate

專為iPad設計的專業繪圖軟體，以其直覺介面、豐富筆刷庫、強大的圖層功能等著名，且買斷價格十分親民。

