嫌棄媳婦酒店出身！台8惡婆婆「策劃捉姦」下場慘了 竟招惹來更狠心壞女人
林秀玲在三立8點檔《百味人生》中強勢登場，飾演葉家女主人「方玉蓮」，一出場就自帶壓迫感。她表面端莊有禮、說話溫和，實際上卻是控制慾爆表、心思縝密的狠角色，凡事都以「為葉家好」為名行操控之實，被形容是「最危險的禮貌型反派」。
劇中林秀玲極度重視門第與家族聲望，看不起媳婦陳小菁酒店出身，認定對方配不上兒子沈世朋，不僅暗地蒐證、設局，甚至不惜挑撥離間，成了夫妻婚姻破裂的最大推手。於是和陳小菁的雙胞胎妹妹璟宣，聯手策劃改變多人人生的「捉姦事件」，劇情發展狗血又刺激。
林秀玲做好被討厭心理建設
對於這個角色，林秀玲也直言：「這次真的會讓人討厭。」她笑說先前在《願望》演瘋狂科學家覺得很有趣，這次則被網友形容「嫌貧愛富」，她也不避諱解釋，角色設定就是覺得酒店出身、現在又賣杏仁茶的身分不適合當葉家媳婦，甚至會影響兒子的政治前途。她坦言，接到角色時就已做好心理建設，「被討厭就被討厭囉，又不是我本人，下戲就要把負能量放掉。」
劇情發展更讓林秀玲直呼「偷雞不著蝕把米」，原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣。林秀玲笑說：「她真的是跟我旗鼓相當，甚至更壞！」兩人第一次合作卻默契十足，私下不僅會認真對詞，也因為彼此的小孩都是高中生，話題特別多、聊得很來。
戲中林秀玲還被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲，讓她形容那種感覺是「隨時都可能被威脅」。她也笑說，如果現實生活中真的被人握住把柄，一定會先冷靜思考「這件事被公開後，我能不能承受」，再決定怎麼應對。
至於現實生活中的家庭關係，林秀玲笑說一家人都是AB型，兒子住校、老公長期在大陸工作，相聚時間不多，反而更珍惜相處時光。她形容一家人最近的日常是「各自守一台螢幕」，夫妻看電視、兒子顧電腦，互不干擾，也笑說家裡「沒有什麼小把柄」。
璟宣反嗆婆婆喊過癮
而璟宣則笑說，這次演得超過癮，「我是劇中唯一可以嗆婆婆的媳婦！」隨時反將一軍，讓婆婆啞口無言，網友更直呼看得超爽，「很少看到婆婆被反嗆，真的大快人心。」不過她也笑說，自己私下其實是乖乖好媳婦型，絕不會正面衝突，遇到事情都是先答應、先緩和氣氛，「事後做不做再說。」尤其在帶小孩方面，絕對不會當面忤逆長輩。
更多鏡報報導
林美貞「不再委屈」狠斬20多年情絲 孫興復合女富商！甜蜜同框喊「愛人」放閃
繼女饅頭媽將生四寶 「戲說一姐」陳小菁當9孫現成阿嬤！揭過年紅包驚人金額
白家綺離開台灣哭了！相隔8年復出吐露感動心聲 柯叔元等16年終於「當老公」
陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
其他人也在看
陳水扁宣布演講挑戰4不原則 李勝峰：司法被按在地上摩擦
前總統陳水扁保外就醫期間，26日宣告「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」，再度挑戰台中監獄訂定的「4不原則」。前立委李勝峰27日在《新聞大白話》節目痛批，陳水扁此舉是公開把司法踩在地上，讓台灣司法公信力蕩然無存，強調司法是國家最後穩定的力量，不容被如此踐踏。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
自由的牽繩2／終於啊終於 三姐妹戶籍團聚
鍾瑶前年第一次買房，有了一個真正屬於自己的家。對自由，她更有感觸了。「有了自己的家之後，就想著我要回家，地址寫得光明正大，我就是住在這邊。自由的另外一面，是你需要一個根一個家。」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
他雙腳無力「復健無效」險癱瘓！醫一檢查竟「腫瘤壓迫脊髓2公分」
新北市一名60多歲男性，原本行動正常，近期卻開始出現走路雙腳酸痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力，起初以為只是年紀大、腰椎退化，但在復健科診所接受治療1個月，不僅沒改善，反而行走越來越困難，轉至醫院檢查才發現原來長了胸椎腦膜瘤，大到壓迫脊髓長達2公分。醫師提醒，該類腫瘤初期症狀常被誤認為下肢無力，若延誤診斷恐下肢癱瘓。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
醫院評鑑 延長為6年一次
為減少醫院文書作業及人力耗用，醫院評鑑由四年一次延長至六年一次。衛福部長石崇良表示，醫院評鑑到了要改革的時候，病人安全是...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
熱門股－點序 記憶體夯強攻漲停
點序（6485）為金士頓轉投資的記憶體控制IC廠，近三個月合併營收連續走升，去年12月合併營收1.46億元，年增21.35％，創25個月新高；2025年合併營收14.74億，年增16.84％。受NAND快閃記憶體報價傳漲幅上看逾倍，預計AI相關需求續旺。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
量販四雄動員搶年節商機 全聯、愛買推出多款年菜
量販四雄搶攻年節千億商機，隨著農曆年節將近，今年更迎來近五年來最長的連續假期，量販通路年貨年菜採購大比拚，業績有望迎來大...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 16則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 158則留言
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 21 小時前 ・ 183則留言
邱偲琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 17則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 29則留言
龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名
龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1則留言