嫌樓上唱歌太吵 樓下鄰居憤持釘槍射門遭判刑

新北市金山區一名蕭姓男子，不滿樓上蔡姓鄰居唱歌太吵，持釘槍朝對方住家大門連射3槍，造成大門毀損，被法院依毀損罪判處2月徒刑。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市金山區一名蕭姓男子，不滿樓上蔡姓鄰居唱歌太吵，竟持釘槍朝對方住家大門連射3槍，導致鐵門毀損並造成蔡男恐慌。基隆地方法院日前審結，依毀損他人物品罪判處蕭男2月徒刑。

判決書指出，蕭男與蔡男為金山區中山路某公寓樓下、樓上鄰居。前年11月2日晚間9時許，蕭男因不滿蔡男住家傳出歌聲干擾安寧，上樓登門制止時雙方爆發拉扯。

蕭男心生不滿，隔日晚間10時許手持釘槍折返，朝蔡男住家鐵門連射3次，不僅在外層鐵門留下3個彈孔、卡住2根釘子，威力更穿透至內層第2道鐵門，致大門受損不堪使用，報警提告。

檢方調查時，蕭男坦承犯行；檢方認定，蕭男同時觸犯恐嚇危害安全罪與毀損罪，依刑度較重的毀損罪起訴。

法官審理認為，蕭男不思以理性方式解決噪音糾紛，竟持釘槍射擊鄰宅，犯下毀損與恐嚇犯行，蕭雖坦承犯行，但迄今未與告訴人達成和解或賠償損失，依蕭犯毀損罪判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

