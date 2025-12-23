嫌樓下串燒店太吵！住戶怒丟玻璃瓶 意外掀7人爆衝突

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）





樓上住戶丟玻璃瓶衍伸大亂鬥！新北市三峽一間串燒店疑因凌晨客戶聊天聲音吵雜，引起樓上住戶不滿，憤而朝樓下丟擲玻璃瓶，其中一桌顧客誤以為是另一桌的顧客朝他們丟擲玻璃瓶，雙方共計7人竟爆發口角，隨後更演變肢體衝突，三峽警方獲報迅速到場，後續也已通知其中5嫌到案，全案將朝妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦，而亂朝樓下丟玻璃瓶的住戶，警方也將逐戶訪查通知到案，並依公共危險罪偵辦，另根據《廢棄物清理法》函請環保局開罰。

據了解，這起事件發生在今天（23日）凌晨2時許，三峽國際一街上的一間串燒店，樓上住戶不滿半夜時分，樓下的串燒店顧客聊天的聲音過大，因此朝樓下丟擲玻璃瓶。

其中一桌正在聊天的27歲王男、28歲林男以及29歲王男，誤以為是隔壁桌的4名顧客朝他們丟擲玻璃瓶，心生不滿下與對方爆發口角，進而演變肢體衝突，轄區三峽警方獲報，緊急動員10名警力趕赴現場，抵達現場時，已有人負傷自行就醫離去。

警方後續經過查訪，迅速通知王男等3人到案，也通知另一方的30歲黃男、36歲蔡男到案，剩餘2名尚未到案嫌犯，警方也已掌握身分，將積極通知到案，全案將朝傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

而亂朝樓下丟玻璃瓶的住戶，警方考量，朝樓下丟擲玻璃瓶屬於危險行為，即便未造成傷害，也可能因歲便薩洛道路、公共場所，危及路過車輛與行人，因此將逐戶訪查，追查該名住戶到案，將依公共危險罪偵辦，另依《廢棄物清理法》函請環保局開罰，可處新台幣1200元以上，6千元以下罰鍰。

地面留有玻璃碎片。（圖／翻攝畫面）

