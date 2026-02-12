嫌母找友聊天太吵！鹿港逆子殘忍弒母…86歲老媽媽「身中58刀」慘死

記者吳泊萱／彰化報導

鹿港逆子持鐮刀狂砍母親58刀，害母親倒臥血泊慘死。（示意圖／pixabay）

彰化鹿港鎮去年10月發生駭人聽聞的逆倫血案，一名56歲謝姓男子疑因不滿86歲老母親找朋友來家裡聊天，竟情緒失控持鐮刀狂砍母親，導致母親身中58刀慘死。近日彰化地檢署偵結，依殺人罪嫌起訴謝男，全案預計由國民法庭審理。

檢警調查，2025年10月30日晚間10時許，謝姓男子（56歲）發現母親（86歲）與友人在客廳聊天，突然情緒失控，對著母親的友人大吼，強硬要求對方離開。母親見狀立刻打電話給孫子求救，希望孫子快回家緩和氣氛，沒想到孫子趕回家後又與謝男爆發激烈爭吵，謝男一氣之下，趁眾人來不及反應，拿起家中的農用鐮刀狂砍母親。

謝母遭鐮刀猛砍，根本無力抵抗，全身被砍出58刀傷痕，當場因失血過多，失去生命跡象，警消到場時，老母親已明顯死亡。弒母的謝男犯案後，呆立原地，遭警方壓制逮捕，被依殺害直系血親尊親屬、家暴、毀損等罪嫌移送偵辦，遭法院裁定收押。

據悉，謝母育有二子，犯案的謝男是老二，早年就有情緒不穩狀況，曾有家暴前科，妻子因此離家。全案於近日偵結，彰化地檢署依殺人罪嫌起訴謝男，全案預計由國民法庭審理。



