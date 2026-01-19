嫌每月5千元零用錢太少 36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴

警方將殺害雙親的廖男帶回蘆洲分局。記者黃子騰／攝影

新北市蘆洲區36歲廖男因不滿父母管教太嚴，加上從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好。前晚又嫌母親每月僅給5千元零用錢太少，與父母發生爭吵後，持刀瘋砍雙親37刀致死，廖男逃亡2天今晚遭逮，確切犯案動機仍待警方偵訊釐清。

據了解，死者廖男夫妻倆與獨子廖男，在蘆洲區中山一路一處公寓租屋居住已30年。廖男表妹陳女昨天（18日）因聯繫不上表哥，前往廖男租屋處按鈴也都無人回應，在門口打給表哥時發現屋內傳出手機鈴聲但卻無人接聽，陳女心覺有異於是報警。蘆洲警趕抵會同陳女、里長及鎖匠開門後赫見廖男與許女倒臥客廳，地面全是血跡。

警封鎖現場採證，檢察官也到場相驗，發現廖男後腦、左手、左手肘共被砍24刀，有明顯抵抗、搏鬥跡象；許女則是後腦、背部遭砍13刀，且後腦被砍至凹陷，兩人刀傷皆深可見骨，顯見凶嫌意圖致人於死。警方調閱監視器鎖定案發後離家失聯的死者兒子廖男涉案，經2天追緝後今晚在新莊區逮捕廖男。

據了解，廖男供稱因父母管他管很嚴，從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，案發當晚廖男覺得母親給他每月5千元零用錢太少，與父母發生爭吵，前天（17日）晚間才會持刀砍殺父母，確切行凶原因仍待警方調查釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

