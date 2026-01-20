嫌每月5千零用錢太少！逆子廖聰賢37刀屠殺蔥油餅老父母 法院「這原因」收押禁見

蘆洲逆子廖聰賢遭新北地方法院裁定收押禁見。李政龍攝



36歲新北蘆洲男子廖聰賢成天遊手好閒當啃老族，又沉迷電玩，不滿賣蔥油餅的爸媽每個月只給他5000元零用錢，竟拿開山刀弒親，還狠砍到「刀刀見骨」，犯案後逃亡45小時，於新莊巷弄落網。新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪，且有逃亡滅證事實，聲請法院羈押禁見。新北地院已裁准。

新北地院指出，法官經訊問並參酌檢察官所提出的相關事證後，認被告廖聰賢涉犯《刑法》第272條之殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，而且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，因而有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

檢警查出，廖聰賢的父母每天在三重擺攤賣蔥油餅，辛苦養大獨子。廖男1/17晚間先向媽媽討錢，廖母被迫給5000元，這時廖父剛好從宮廟返家看見，因而和兒子吵架，廖聰賢因而兇性大發，拿出預藏的開山刀，狠砍父母37刀致死。

廣告 廣告

廖男行兇時喪失理智幾乎殺紅眼，廖父雖伸手抵擋，但廖男完全不理會，宛若剁肉餡般朝父母後腦瘋砍，被害人後腦勺被砍到凹陷，手臂、背部刀刀見骨，廖男力道之大令人咋舌。

他犯案後旋即逃逸，過程中不但變換機車、計程車，還多次變裝逃亡，甚至專門往巷弄躲藏。警方2天後在新莊巷弄逮到遊蕩的廖男，他落網時身上僅剩587元。

廖聰賢應訊時雖坦承殺人，卻推稱自己長期被父母嚴格管教，也不滿每個月只有5000元零用錢可以花，早就動念弒親，因而買來開山刀放在家裡，當晚他和父親起口角，盛怒下才犯案。法官訊後認定他涉案重大，供詞仍有部分待查明，因而裁准羈押禁見。

更多太報報導

【更新】逆子開山刀弒雙親 新北地檢聲押禁見獲准

瘋砍父母如剁肉餡！逆子還原弒親如「說故事」超冷血 親友怒轟「畜生」

蘆洲逆子弒親案「刀刀見骨」 高大成推測：他不相信兒子會動手