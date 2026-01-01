嫌民眾放鞭炮太吵 高雄男開4槍傷2人遭逮 下場曝光

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名劉姓男子跨年前夕飲酒後要去找女友，行經三民區鼎金後路時，見到路旁有人放鞭炮，他嫌太吵下車與對方理論，一言不合竟掏出改造手槍連開4槍，射傷在場的1男1女，轄區警方到場將劉男當場逮捕，發現他曾有傷害、毀損、詐欺等前科累累，詢後依殺人未遂、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦。

高市消防局昨晚11時40分接獲報案，三民區鼎金後路有創傷救護，立刻派遣人車馳援，到場時發現有兩名傷者，其中一名為47歲田姓男子，他腋下、膝蓋有傷勢，另名46歲黃姓女子則是手指受傷，疑似被槍械打傷，緊急處置後送往高榮救治，所幸均無生命危險。

三民二分局員警據報趕到現場，在場民眾表示，一群人正在施放鞭炮，劉姓男子突然走近詢問「為什麼那麼吵」，並制止他們放鞭炮，雙方因此起了口角，田男才說「有什麼事情好好講」，劉男就從身上掏出手槍射擊，混亂中田男身中兩槍，黃女則是手指被子彈擦傷，雖後劉男就徒步逃離現場。

員警通報救護人員將傷者送醫，並在現場四處尋找開槍者，不久在附近找到劉男，也在路邊找到劉男丟棄的手槍，當場將他逮捕，詢後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌查辦，並將持續溯源追查槍枝來源。

民眾對劉男說「有事好好講」，反而被掏槍射擊，所幸送醫後並無大礙。民眾提供

