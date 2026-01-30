嫌洗澡太吵！台南廚師酒後狂刺室友36刀 伴屍1小時自首遭羈押

吳男酒後持刀猛刺室友，殺人重罪聲押獲准。（翻攝畫面）

台南市一處出租透天厝發生驚悚命案，54歲的王姓廚師疑因不滿42歲蘇姓房客長期在深夜盥洗，噪音影響睡眠，雙方於29日凌晨爆發激烈口角與肢體衝突。王嫌在酒精催化下情緒失控，衝回房間取出利刃，在四樓走廊朝蘇男發狂猛刺，蘇男因傷勢過重倒臥血泊，現場牆壁甚至留有駭人的血手印，慘不忍睹。

警方到場時，發現王嫌呆坐在案發現場地板，現場遺留有酒瓶，顯示其行凶前曾飲酒，王嫌向警方供稱，案發後他一度驚慌失措，在現場伴屍約一小時後才撥打電話自首。檢警昨（29日）下午進行相驗及解剖，初步認定死者蘇男全身遭刺擊至少36刀，傷勢極其慘烈，致命傷主要分布於頸部及胸部，其中多處刀傷深入心臟，導致受害者因失血過多當場死亡。

台南地檢署訊問後，認為王姓被告涉犯殺人重罪，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪以及逃亡之虞，正式向法院聲請羈押獲准。此外，檢方也立即聯繫犯罪被害人保護協會台南分會，啟動關懷機制，為悲痛認屍的死者家屬提供必要的法律與經濟協助。

據了解，王嫌與蘇男分別租住該透天厝4樓，因共用衛浴設備，作息差異早已讓兩人多次發生爭執。鄰居表示，案發當時曾聽到巨大的打鬥與碰撞聲，原以為只是單純爭吵，未料竟演變成無法挽回的悲劇。

