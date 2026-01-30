嫌洗澡太吵！廚師「刀砍房客肉」伴屍1小時吐這句話…裁定羈押

社會中心／綜合報導

台南市新市區一棟出租公寓29日凌晨發生駭人命案。住在4樓的王姓廚師，疑似不滿隔壁蘇姓房客深夜盥洗聲音過大，影響休息，雙方因此爆發激烈口角。衝突過程中，王男情緒失控，持刀對蘇男猛刺，直到對方倒臥血泊、全身多處刀傷後才停手。案發後，王男竟在現場伴屍約1小時，隨後自行報警坦承「我殺人了」。檢方訊問廚師後，向法院聲請羈押獲准。

深夜盥洗引爆衝突 鄰居口角釀命案

警方調查指出，王姓嫌犯與蘇姓死者同住該處出租公寓二樓。案發當晚，蘇男於深夜盥洗時產生的聲響再次引發王男不滿，雙方隨即爆發激烈口角。衝突過程中，王男情緒失控，持刀朝蘇男連續攻擊，導致對方渾身是血倒地不起。

王男犯案後曾癱坐在走廊約一小時，隨後自行撥打電話向警方自首，坦承「我殺人了」。









伴屍約一小時後自首 警消到場已明顯死亡

警消人員接獲通報後趕赴現場，發現蘇男已無生命跡象。據了解，王男犯案後曾癱坐在走廊約一小時，隨後自行撥打電話向警方自首，坦承「我殺人了」，並配合到案說明。警方已依殺人罪嫌將王男移送台南地檢署偵辦。





警方調查指出，王姓嫌犯與蘇姓死者同住該處出租公寓二樓。案發當晚，蘇男於深夜盥洗時產生的聲響再次引發王男不滿，雙方隨即爆發激烈口角。













住戶聽聞撞擊與叫罵聲 房東還原衝突經過

同棟住戶回憶，案發時曾聽到走廊傳來巨大碰撞聲與激烈叫罵，「就是有聽到乒乒乓乓，還有罵三字經這樣聽到這樣，走到二樓是聽到，他有打電話自首，就是說他殺人然後報地址這樣」。房東則表示，當時被害人是在浴室盥洗後，才在公共空間與凶嫌發生衝突。





同棟住戶回憶，案發時曾聽到走廊傳來巨大碰撞聲與激烈叫罵。









身中至少36刀 檢方聲請羈押獲准

檢方昨日下午會同法醫在台南市立殯儀館進行相驗與解剖，初步確認蘇姓被害人至少遭刺36刀，致命傷集中在頸部與胸部，因大量失血當場死亡。晚間訊問王姓被告後，檢察官認為其涉犯刑法殺人重罪，犯罪嫌疑重大，且有再犯及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押並獲准。









檢方昨日下午會同法醫在台南市立殯儀館進行相驗與解剖，初步確認蘇姓被害人至少遭刺36刀，致命傷集中在頸部與胸部，因大量失血當場死亡。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

