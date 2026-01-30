嫌深夜洗澡聲太吵！台南廚師持刀狂刺鄰居36刀慘死

台南市新市區永福街一棟公寓29日凌晨發生兇殺命案，50多歲從事廚師工作的王男，疑因不滿42歲蘇姓鄰居深夜盥洗聲音過大，持刀猛刺對方後主動報案。檢察官29日下午率同法醫進行相驗解剖，初步認定蘇男遭刺擊至少36刀。

台南市新市區永福街一棟公寓29日凌晨發生兇殺命案。（圖／中天新聞）

善化分局調查，王嫌與蘇男為同樓層租屋住客，雙方過去即存在嫌隙。案發當晚疑因蘇男深夜盥洗產生的聲響干擾王男睡眠，後來雙方爆發激烈口角衝突。王男一氣之下拿刀刺向蘇男，導致對方上半身軀幹有多處穿刺傷，滿身是血倒臥在地。

王男事後主動向警方報案，坦承「我殺人了」。警消獲報趕抵現場時，蘇男已經沒有呼吸心跳，明顯死亡。警方立即將王男以現行犯身分逮捕。

案發現場。（圖／中天新聞）

警方依殺人罪嫌報請台南地檢署指揮偵辦，檢方訊後，認定王嫌涉犯《刑法》殺人重罪，且犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲押獲准。相關案情細節與行兇動機仍有待進一步釐清。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

