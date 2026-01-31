嫌犯低頭反覆細看試劑仍難掩事實 電子菸摻 喪屍菸毒 現行遭警送辦

圖說：臺北市文山第二分局興隆派出所警員劉崇朴、吳旻諺。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局興隆派出所警員吳旻諺、劉崇朴日前執行巡邏勤務時，發現一名機車騎士於停等紅燈時跨越停止線，遂依法上前攔查。盤查過程中，警方於該名年約30歲的陳姓男子身上查獲電子菸，經初步檢視，內容物疑似摻雜毒品依託咪酯成分。

警方隨即於現場實施初步檢驗，電子菸內容物呈毒品陽性反應，並依規定對陳男實施毒品唾液快篩試劑檢測，結果顯示安非他命陽性反應。檢驗結果出爐後，陳男反覆查看檢測試劑及說明書內容，全程不發一語，持續確認檢測結果，惟結果仍呈陽性反應。警方隨後依法製單告發，並將陳男帶返派出所，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。

文山第二分局表示，新興毒品依託咪酯俗稱「喪屍菸毒」，常被混入電子菸中施用，施用後易導致意識不清、行為失控，對公共安全造成嚴重危害，並呼籲民眾切勿心存僥倖，遠離毒品，遵守交通規則，共同維護用路安全。